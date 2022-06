Κοινωνία

Πατέρας προσπάθησε να πνίξει το παιδί του στο κέντρο της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αδιανότητο περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας

Το ίδιο του το παιδί προσπάθησε να πνίξει έναν άνδρας στο κέντρο της Αθήνας. Διερχόμενοι πολίτες όμως πρόλαβαν να σώσουν την τελευταία στιγμή το αγοράκι από τα χέρια του.

Ένας γυμνόστηθος άνδρας κρατά στην αγκαλιά του ένα μικρό παιδί. Με μια αστραπιαία κίνηση «κλείδωσε» το σωματάκι του με το ένα του χέρι, ενώ με το άλλο προσπάθησε να το πνίξει, φράζοντας το στόμα του με το χέρι.

Μια γυναίκα που αντιλήφθηκε τι πάει να κάνει, προσπάθησε να τραβήξει και να σώσει το παιδί, ενώ η μητέρα του έτρεξε σε κατάσταση αλλοφροσύνης να το σώσει. Ο πατέρας του, όμως, την έσπρωξε με δύναμη.

Ευτυχώς οι περαστικοί δεν αδιαφόρησαν. Ένας άνδρας που είδε το περιστατικό πλησίασε και άρπαξε τον πατέρα, ο οποίος αντέδρασε έντονα, χωρίς να σταματήσει να σφίγγει το παιδί του.

Ακολούθησε μάχη, με τη μητέρα του αγοριού να προσπαθεί να του αποσπάσει το παιδί. Ένας ακόμη άνδρας έτρεξε να βοηθήσει και τελικά κατάφεραν να σώσουν το παιδί.

Οι περαστικοί ακινητοποίησαν τον δράστη, ο οποίος σωριάστηκε στο έδαφος. Οι αστυνομικοί τον οδήγησαν στο Α.Τ ομονοίας, ενώ η μητέρα με το παιδί ταξίδεψαν για την πατρίδα τους, τη Ρουμανία.

πηγή: star

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαδόπουλος στον ΑΝΤ1: H Ρούλα Πισπιρίγκου θα απολογηθεί με υπόμνημα

Βοιωτία: βρέθηκε νεκρός στο φράγμα Μαυρογείας

Power Pass: ποιοι πρέπει να κάνουν νέα αίτηση