Αθλητικά

Diamond League – Τεντόγλου: Ακόμη μια εμφατική νίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης στο μήκος έδειξε για ακόμη μια φορά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Όρεγκον.

Σε... παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε την προσπάθεια του και στη Στοκχόλμη, ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης στο μήκος δεν είχε για ακόμη μία φορά... αντίπαλο και με καλύτερο άλμα στα 8,31μ. σημείωσε την τρίτη νίκη του στη σειρά αγώνων Diamond League.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι ξεκίνησε με 7,63μ., πέρασε στη δεύτερη προσπάθεια του τα 7,81μ., στην τρίτη πέτυχε 7,78μ., ενώ ήταν άκυρος στην τέταρτη. Ωστόσο, στην πέμπτη του προσπάθεια πέρασε τα 8,31μ. που ήταν αρκετά για να του χαρίσουν την κορυφή, καθώς στην έκτη και τελευταία σημείωσε 8,12μ.

Ο Σουηδός Τόμπιας Μόντλερ, με άλμα στα 7,98μ. στη δεύτερη του προσπάθεια, δεν κατάφερε να απειλήσει τον Τεντόγλου, παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν «σπίτι» του και περιορίστηκε στη δεύτερη θέση, ενώ τρίτος με 7,82μ. ήταν ο Κροάτης Φιλίπ Πράβντιτσα.

Ο σημερινός ήταν ο τελευταίος αγώνας του Έλληνα πρωταθλητή πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Όρεγκον (15-24/7). Υπενθυμίζεται ότι ο αθλητής έχει κάνει φέτος 8,36μ., ενώ στην τελευταία του εμφάνιση, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, σημείωσε 8,32 μ. με ευνοϊκό και 8,24 μ. με κανονικές συνθήκες.

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαδόπουλος στον ΑΝΤ1: H Ρούλα Πισπιρίγκου θα απολογηθεί με υπόμνημα

Βοιωτία: βρέθηκε νεκρός στο φράγμα Μαυρογείας

Πατέρας προσπάθησε να πνίξει το παιδί του στο κέντρο της Αθήνας