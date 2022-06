Πολιτική

Ελληνοαμερικανοί γερουσιαστές κατά Μπάιντεν για την πώληση F-16 στην Τουρκία

Ευθεία επίθεση σε υψηλούς τόνους, εξαπέλυσαν κατά του Μπάιντεν οι Ελληνοαμερικανοί ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές Νικόλ Μαλλιωτάκη και Γκας Μπιλιράκης.

Οι Ελληνοαμερικανοί ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές Νικόλ Μαλλιωτάκη και Γκας Μπιλιράκης εξέδωσαν σήμερα κοινή δήλωση σχετικά με τη συνάντηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου ο πρώτος δήλωσε την υποστήριξη του στην πιθανή πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 και κιτ εκσυγχρονισμού στην Τουρκία, ώστε να μπορεί να αναβαθμίσει τα υπάρχοντα πολεμικά αεροσκάφη, πυραύλους αέρος-αέρος και εξοπλισμό ραντάρ.

Αναλυτικά η δήλωση:

Είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα υποστηρίξει την πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 και κιτ εκσυγχρονισμού στην Τουρκία έχοντας ακούσει ήδη τις ανησυχίες για την τουρκική επιθετικότητα απευθείας από τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον τον περασμένο μήνα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης συζήτησε την επαναλαμβανόμενη επιθετικότητα και τις στρατιωτικές υπερπτήσεις που πραγματοποιούνται πάνω από τα ελληνικά νησιά υπό τις οδηγίες του Ερντογάν και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε πώληση στην Τουρκία θα χρησιμοποιηθεί για να συνεχιστεί ο εκφοβισμός άλλων μικρότερων κρατών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ.

Ως μέλη της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας (Hellenic Caucus) του Κογκρέσου, παραμένουμε σθεναρά αντίθετοι σε οποιαδήποτε πώληση αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού στην Τουρκία και θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε τις ανησυχίες μας στους συναδέλφους μας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ο δεσμός μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ενισχυθεί μόνο τους τελευταίους δύο αιώνες και εναπόκειται στο Κογκρέσο να σταθεί ενωμένο ενάντια στην επιθετικότητα είτε αυτή προέρχεται από έναν αντίπαλο όπως η Ρωσία, είτε από έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ όπως η Τουρκία που συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

