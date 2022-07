Κοινωνία

Κηφισίας: Τροχαίο με νεαρούς τραυματίες (εικόνες)

Το όχημα βγήκε από την πορεία του και ανατράπηκε. Πως είναι η κατάσταση των επιβατών του οχήματος.

Δύο νεαροί, ηλικίας κάτω των 25 ετών, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, τραυματίστηκαν σε τροχαίο, στην Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου, στην περιοχή Σίδερα.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, από ακόμη άγνωστη αιτία, ο οδηγός προσπάθησε να μπει στον παράδρομο της Λ. Κηφισιίας, ώστε να κινηθεί προς το Χαλάνδρι, όμως το αυτοκίνητο χτύπησε σε ένα σταθμευμένο όχημα και αφού σύρθηκε για δεκάδες μέτρα, σταμάτησε σε στύλο φωτισμού.

Στο όχημα επέβαιναν ο νεαρός άνδρας που οδηγούσε, καθώς και μια γυναίκα.

Από διερχόμενους οδηγούς ενημερώθηκαν Αστυνομία και Πυροσβεστική, καθώς οι δύο νεαροί είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα.

Οι πέντε πυροσβέστες που έσπευσαν επί τόπου, απεγκλώβισαν τον άνδρα και την γυναίκα, τους οποίους παρέλαβαν πληρώματα του ΕΚΑΒ και με ασθενοφόρα τους μετέφεραν στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, με τον άνδρα, σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι βαρύτερα τραυματισμένος.

Ολοκληρώθηκε ο #απεγκλωβισμός ενός άνδρα και μίας γυναίκας από ΕΙΧ όχημα, με τη χρήση διασωστικής σειράς και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής, επί της Λεωφ. Κηφισίας στο Χαλάνδρι Αττικής. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2022

