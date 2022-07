Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για F-35: ενίσχυση της σύμπραξης Ελλάδας - ΗΠΑ στην άμυνα

Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο εκπρόσωπος του Υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ, μετά από το επίσημο αίτημα της Αθήνας για την απόκτηση των αεροσκαφών πέμπτης γενιάς.

Οι ΗΠΑ χαιρέτισαν την απόφαση της Ελλάδας να ζητήσει και επίσημα την απόκτηση 20 + 20 πολεμικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς F-35, κάνοντας λόγο για μια ευκαιρία που θα ενισχύσει την προσπάθεια των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας, της ασφάλειας και της στρατιωτικής διαλειτουργικότητας.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, απαντώντας σε ερώτηση του ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στην Νέα Υόρκη, Θανάση Τσίτσα, σχετικά με το αίτημα της Αθήνας, δήλωσε τα εξής:

«Η Ελλάδα είναι βασικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ και απαραίτητος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαιρετίζουμε ευκαιρίες για ενίσχυση της σύμπραξής μας στην άμυνα και την ασφάλεια με την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που θα προωθήσουν τη στρατιωτική διαλειτουργικότητα.

Ως θέμα πολιτικής, δεν είμαστε σε θέση να σχολιάσουμε πιθανές ή εκκρεμείς μεταφορές όπλων πριν κοινοποιηθούν επίσημα στο Κογκρέσο. Σας παραπέμπουμε στην Κυβέρνηση της Ελλάδας για να μιλήσετε περαιτέρω για τα σχέδιά της για αμυντικές προμήθειες».

