Μεσογειακοί Αγώνες 2022: “Χάλκινος” ο Νυφαντόπουλος

Ακόμη ένα μετάλλιο για την ελληνική αποστολή, το πρώτο στα αγωνίσματα του στίβου.

Ο Γιάννης Νυφαντόπουλος χάρισε στον ελληνικό στίβο το πρώτο του μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν στην Αλγερία.

Ο αθλητής του Περικλή Χατζηαναστασίαδη τερμάτισε στον τελικό των 100μ. σε 10.28 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, βελτιώνοντας παράλληλα και το ατομικό του ρεκόρ το οποίο ήταν 10.30 από το 2018.

Νικητής στα 100μ. αναδείχθηκε με 10.15 ο Τούρκος Αλί Χάρβει (Τουρκία), ενώ δεύτερος ήρθε ο συμπατριώτης του Ραμίλ Γουλιέγιεβ με 10.16.?

Δύο Έλληνες στον τελικό της σφαιροβολίας

Ο Οδυσσέας Μουζενίδης κατέλαβε την έβδομη θέση στον απευθείας τελικό της σφαιροβολίας των Μεσογειακών Αγώνων του Οράν στην Αλγερία, με 19,45μ., ενώ ο Τάσος Λατιφλάρι ακολούθησε στην όγδοη με 19,36μ.

Την πρώτη θέση με 21,29μ. κατέλαβε ο Σέρβος Άρμιν Σινάνσεβιτς, ενώ τον ακολούθησε ο συμπατριώτης του Ασμίν Κολασίνατς με 20,37μ. Τρίτος ήταν ο Αιγύπτιος Μοχάμεντ Χαλιφά με 20,35 μέτρα.

Ο Γιώργος Σταμούλης αγωνίστηκε στον απευθείας τελικό των 3.000 μ. στιπλ, ωστόσο εγκατέλειψε την κούρσα του στα 1.600 μέτρα, καθώς δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στον γρήγορο ρυθμό.

