14χρονη σκοτώθηκε πέφτοντας στην μπανιέρα του σπιτιού

Θρήνος για την οικογένεια του κοριτσιού, που έφυγε από την ζωή μετά από πολύμηνη μάχη στην Εντατική, σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Τραγωδία βιώνει μία οικογένεια στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Η οικογένεια θρηνεί καθώς έχασε το 14 ετών κορίτσι της, ύστερα από ατύχημα που είχε στο μπάνιο.

Σύμφωνα με όσα καταγράφει αποκλειστικά το TheNewspaper.gr, η 14χρονη κοπέλα έκανε μπάνιο, όταν έπεσε στη μπανιέρα και χτύπησε στο κεφάλι, μετά από ηλεκτροπληξία που υπέστη, προφανώς απο διαρροή στον θερμοσίφωνα.

Το ποεριστατικό με τον ττραυματισμό της κοπέλας από την πτώση στην μπανιέρα, σημείωθηκε πριν από 4,5 μήνες στο σπίτι της στο Αλιβέρι Νέας Ιωνίας.

Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν όλο αυτό το διάστημα στη ΜΕΘ Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης και άφησε την τελευταία του πνοή τη Τετάρτη, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

