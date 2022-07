Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τζανάκης: έρχονται ακόμη πιο μεταδοτικά στελέχη του ιού

Σε εγρήγορση όλων, λόγω των επάλληλων κυμάτων της πανδημίας, κάλεσε ο Καθ. Πνευμονολογίας, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Τι είπε για την τέταρτη δόση του εμβολίου σε πολίτες άνω των 30 ετών

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Παρασκευή ο Καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, αναφορικά με την έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού και την τέταρτη δόση του εμβολίου.

Ο κ. Τζανάκης προειδοποίησε πως «θα υπάρχουν επάλληλα πανδημικά κύματα, με εξάρσεις που θα μας βάζουν σε μια εγρήγορση».

Σημείωσε ότι «εδώ και έναν μήνα έχουμε πει ότι θα υπάρξει ένα έκτο πανδημικό κύμα στην Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την περίοδο».

«Αιτία της έξαρσης στα κρούσματα είναι τα μεταλλαγμένα στελέχη, ιδίως το Όμικρον5, που έχει την μεγαλύτερη μεταδοτικότητα από όλα τα άλλα στελέχη της Όμικρον, σε συνδυασμό με την αυξημένη κοινωνικότητα και τις εκδηλώσεις που γίνονται. Σκεφθείτε ότι φέτος θα γίνουν οι γάμοι τριών ετών, ο κόσμος θα πάει σε πανηγύρια και άλλες εκδηλώσεις», είπε ο κ. Τζανάκης, δείχνοντας πως ο αριθμός των κρουσμάτων θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για ακόμη αρκετό διάστημα.

Παράλληλα, ο Καθηγητής Πνευμονολογίας απέρριψε αιτιάσεις σχετικά με γενικευμένη αρνητική επίδραση του εμβολίου σε πολίτες στους οποίους έχει χορηγηθεί, λέγοντας πως δεν μπορεί κάποιος να πει ότι ευθύνεται το εμβόλιο για ότι αρνητικό, λέγοντας χαρακτηριστικά, «αν κάποιος κερδίσει το λαχείο, φταίει το εμβόλιο;».

«Ο ιός μας επιφυλάσσει κι άλλη έκπληξη. Στην Δανία και άλλες χώρες υπάρχουν και άλλα στελέχη με μεγάλη μεταδοτικότητα και λογικά θα τα έχουμε και στην Ελλάδα», προειδοποίησε ο κ. Τζανάκης.

Αναφορικά με την σύγχυση που δημιουργήθηκε για την τέταρτη δόση του εμβολίου, μετά την αρχική ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, ανέφερε πως «υπήρξε μια μικρή σύγχυση από την αρχική πληροφορία», ωστόσο είπε πως ξεκαθάρισε το τοπίο από τις διευκρινίσεις που δόθηκαν την Πέμπτη.

Πάντως, ο ίδιος είπε πως δεν προτείνει την χορήγηση της λεγόμενης δεύτερης αναμνηστικής δόσης στον γενικό πληθυσμό ηλικίας από 30 έως 59 ετών, λέγοντας χαρακτηριστικά «Εγώ ως γιατρός, με τα δεδομένα που έχω, δεν έχω λόγο για να πω σε έναν 30αρη, έναν 40αρη, έναν 50αρη που δεν έχει υποκείμενα νοσήματα, να κάνει την τέταρτη δόση του εμβολίου, εφόσον δεν έχω απόδειξη πως υπάρχουν ωφελήματα».

