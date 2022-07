Life

Πέτρος Φιλιππίδης: Εκτάκτως στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο προφυλακισμένος ηθοποιός. Τι συνέβη;

Στα επείγοντα του Γενικού Κρατικού Νίκαιας βρίσκεται από τα ξημερώματα ο προφυλακισμένος Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος παραπονέθηκε για πόνους.

Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος δικάζεται για βιασμούς, παραπονέθηκε για πόνους που σχετίζονται με την καρδιά γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες εξετάστηκε από τους γιατρούς οι οποίοι έκριναν τελικά ότι πρέπει να εισαχθεί για νοσηλεία.

Υπενθυμίζεται πως βρίσκεται εν εξελίξει η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη για μια κατηγορία βιασμού κατ’ εξακολούθηση και για δυο απόπειρες βιασμού σε βάρος τριών γυναικών συναδέλφων του.

