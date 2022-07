Life

Viral βίντεο: Οι γιαγιάδες από την Κρήτη... ξαναχτυπούν με “Μελιτζάνα από Αλάνα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιαγιάδες... trappers τα σπάνε και γίνονται viral. Το επικό βίντεο που κάνει θραύση στα social media

Οι γιαγιάδες από την Κρήτη επιστρέφουν... Αυτή τη φορά "τα βάζουν" με τους Snik και Light σε βιντεοκλιπ με μουσικές από κομμάτια από Snoop Dog και 50Cent αλλά και έμπνευση από τον Mad Clip (Μελιτζάνα από αλάνα)

Οι γιαγιάδες μαζεύονται για μια ακόμη φορά στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου για να βρουν ιδές που θα αυξήσουν τις πωλήσεις του γλυκού μελιτζάνα.

Το βίντεο κλιπ - ύμνος στο γλυκό μελιτζάνα δημιουργήθηκε ως προωθητικό της εκπομπής «Καλοκαίρι στον Νότο», που μεταδίδεται κάθε καλοκαίρι από τους σταθμούς Madness 95 (Lasithi), UP 92,9 (Heraklion), Hxos 94,2 (Rethimno) & Fresh Radio 105 (Chania). Η παγκρήτια ραδιοφωνική εκπομπή φέτος κλείνει 19 χρόνια παρουσίας στο ελληνικό ραδιόφωνο και οι παραγωγοί Γιώργος Μπαλοθιάρης και Γωγώ Βερίγου, θέλησαν να ετοιμάσουν ένα εντυπωσιακό βίντεο για την πρεμιέρα.

Ειδήσεις σήμερα:

14χρονη σκοτώθηκε πέφτοντας στην μπανιέρα του σπιτιού

Κηφισίας: Τροχαίο με νεαρούς τραυματίες (εικόνες)

Τσεχία: Διαρρήκτης μπαίνει σε σπίτια για να... βλέπει τους ενοίκους να κοιμούνται! (βίντεο)