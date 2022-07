Πολιτική

Γεραπετρίτης για “Turkaegean”: ομολογημένη η αστοχία και η ενόχληση (βίντεο)

Τι είπε ο Υπ. Επικρατείας για τις κινήσεις ανατροπής της αναγνώρισης του σήματος, το πολιτικό κλίμα και το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, αλλά και την ρήτρα αναπροσαρμογής.

«Για να υπάρξει προσφυγή σε πρόωρες εκλογές θα πρέπει να υπάρχει σοβαρό εθνικό θέμα. Είναι δεδομένη η προσήλωση του Πρωθυπουργού στους θεσμούς. Έχουμε δουλειά μπροστά μας και έχουμε ορίζοντα εξάντλησης της τετραετίας για να ολοκληρωθεί η δουλειά μας», είπε ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για όσα έγιναν στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο κ. Γεραπετρίτης έκανε λόγο για «εξαιρετικά διχαστικά μηνύματα», λέγοντας ότι «ακόμη και σε πεδία που είναι αυτονόητη η σύγκλιση, υπάρχει και σε αυτά διχαστικό κλίμα στην πολιτική σκηνή, που προϊόντος του χρόνου επιδεινώνεται, προκαλώντας και δευτερογενείς συνέπειες για την χώρα».

«Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός της αναβάθμισης της διεθνούς θέσης της χώρας, με τα όποια λάθη μπορεί να γίνονται. Στο ΝΑΤΟ είχαμε την διεύρυνση της συμμαχίας. Έχουμε δύο νέα μέλη που ενισχύουν τον ρόλο και την ασφάλεια της συμμαχίας και τον ρόλο της Ευρώπης ενάντια σε όσους επιβουλεύονται την Ευρώπη».

Για Τουρκία, Μπάιντεν και Ερντογάν

Για την Τουρκία και την προκλητική ρητορική των προηγούμενων ημερών, ότι ο Ερντογάν θα θέσει ζήτημα στο ΝΑΤΟ για την Ελλάδα, ο κ. Γεραπετρίτης είπε πως «δεν υπήρξαν, παρά τα θρυλούμενα, ζητήματα που αφορούσαν την Ελλάδα. Έχουμε νέο δόγμα του ΝΑΤΟ: διασφάλιση εδαφικής ακεραιότητας, διασφάλιση ανθρώπινων δικαιωμάτων και τήρηση του διεθνούς δικαίου. Σαφώς ο Πρόεδρος Μπάιντεν έθεσε το πλαίσιο: ασφάλεια, ειρήνη και ηρεμία στο Αιγαίο. Αυτό είναι πολιτική οδηγία προς την Τουρκία για ηρεμία στο Αιγαίο, δεν υπάρχει άλλη ανάγνωση για αυτό».

Προσέθεσε πως «υπάρχει μια επιθετική ρητορική της Τουρκίας. Το γεγονός είναι ότι ο Ερντογάν είχε πάρα πολλές ευκαιρίες στην τριήμερη διάσκεψη του ΝΑΤΟ, να θέσει όσα θέματα έλεγε αλλά δεν το έκανε, διότι όλες αυτές οι δηλώσεις είναι εντελώς έωλες και αστήρικτες στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και γίνονται κυρίως για εσωτερική κατανάλωση. Η τακτική του Ερντογάν να κάνει δηλώσεις τέτοιες στο αεροπλάνο της επιστροφής, αποδεικνύει τον σκοπό και τον αποδέκτη των μηνυμάτων αυτών».

Σχετικά με το σήμα «Turkaegean»

Αναφορικά με την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος «Turkaegean» από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Γεραπετρίτης είπε «η δική μου αίσθηση είναι πως πρόκειται για εμπορικό σήμα και όχι για θέμα κυριαρχίας. Δεν υφίσταται κανένα ζήτημα κυριαρχίας που να απορρέει πρωτογενώς ή δευτερογενώς από αυτό. Είναι όμως σοβαρό ζήτημα, διότι μπορεί να χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους από την διπλωματία της Τουρκίας».

«Θα εξαντληθεί κάνει νομική δυνατότητα για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Ναι, υπήρξε αστοχία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν χρειάζεται εντολή για να αντιληφθείς ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν χρειάζεται παρά απλή λογική για να σηκώσεις μια “κόκκινη σημαία” ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Στο εν λόγω γραφείο κατατίθενται χιλιάδες σήματα, ωστόσο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρξει εγρήγορση. Υπήρξε μια παράλειψη, θα δείξει η ΕΔΕ αν ήταν υπηρεσιακή ή άλλη. Η αίσθηση είναι πως είναι υπηρεσιακή, αλλά θα φανεί από την διοικητική εξέταση», συμπλήρωσε ο Υπουργός Επικρατείας, σημειώνοντας πάντως ότι οι πανηγυρισμοί στην Τουρκία και οι αναφορές περί «αναγνώρισης» δεν είναι παρά «ένας μαξιμαλισμός, που δεν μπορεί να έχει πέραση πουθενά αλλού, παρά στο εσωτερικό της Τουρκίας».

«Το εν λόγω γραφείο λειτουργούσε ελλιπώς, λόγω υποστελέχωσης και άλλων προβλημάτων. Η απόφαση της Κυβέρνησης ήταν να αναλάβει την ευθύνη ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και όταν αυτή η ρύθμιση ήρθε στην Βουλή, η αντιπολίτευση σύσσωμη μας κατηγόρησε ότι προσπαθούμε να καταργήσουμε μια υπηρεσία που κατ΄ αυτήν λειτουργούσε άρτια. Όμως, υπήρχε διοικητική πλημμέλεια», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στα επίμονα ερωτήματα του Γιώργου Παπαδάκη.

Συνέχισε λέγοντας πάντως πως «η ενόχληση και η αστοχία υπάρχει και είναι ομολογημένη, πρώτος ο Υπουργός Ανάπτυξης ζήτησε συγγνώμη γιατί εθίγη το φιλότιμο και τοι ηθικό των Ελλήνων. Όμως, για πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες, επί των ημερών μας, μεγάλωσε η επικράτεια της Ελλάδας, έχουμε συμφωνίες για τις ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, έχουμε την αμυντική συμφωνία με την Γαλλία και επομένως το ηθικό των Ελλήνων είναι υψηλότερα από κάθε άλλη φορά».

Για την οικονομία και την ενεργειακή κρίση

«Η ενεργειακή κρίση είναι καθολικό πρόβλημα χωρίς εύκολη λύση. Αν υπήρχε, θα την είχαν υιοθετήσει όλες οι χώρες», τόνισε ο Υπουργός Επικρατείας, αναφέροντας την δέσμη μέτρων που έχει αναληφθεί το τελευταίο διάστημα για την στήριξη των καταναλωτών έναντι των ανατιμήσεων στις τιμές της Ενέργειας.

Σχετικά με τα τιμολόγια ρεύματος και την ρήτρα αναπροσαρμογής είπε πως «μπορείς να παρέμβεις στον τρόπο που παράγεται το ύψος της ρήτρας αναπροσαρμογής, κάτι που γίνεται με έναν σύνθετο τεχνικό τρόπο. Αυτήν την στιγμή υπάρχει ένας μηχανισμός που εξουδετερώνει από 80% έως 100% την ρήτρα αναπροσαρμογής. Ο καταναλωτής δεν θα δει την αύξηση που προκύπτει από την αύξηση των τιμών της χονδρικής, μέσω της ρήτρας αναπροσαρμογής. Η χρηματοδότηση για την ρήτρα αναπροσαρμογής γίνεται μέσω της φορολόγησης με συντελεστή 90% των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας. Ο ανταγωνισμός θα λειτουργήσει χωρίς αισχροκέρδεια, δεν θα υπάρχουν υπερκέρδη και στα τιμολόγια των εταιρειών δεν θα υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές της κιλοβατώρας».

Απέκλεισε την επιβολή πλαφόν στις τιμές, λέγοντας πως «το πλαφόν είναι ανεφάρμοστο και παράγει τεράστια προβλήματα. Σε Ισπανία και Πορτογαλία, όπου έχει επιβληθεί πλαφόν, η τιμή ενέργειας είναι πολύ μεγαλύτερη της Ελλάδας και δεν έχει παραχθεί κανένα όφελος για τους καταναλωτές».

«Υπάρχουν δύο τρόποι σκέψης για το πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ακρίβειας που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο πρώτος είναι η οριζόντια μείωση φόρων, που θεωρητικά θα την δουν όλοι οι καταναλωτές, ο δεύτερος είναι οι στοχευμένες παρεμβάσεις, ώστε να ωφεληθούν οι πιο ευάλωτοι. Εμείς έχουμε επιλέξει τον δεύτερο», είπε ο Υπουργός Επικρατείας.

Ερωτηθείς εάν θα υπάρξει νέα έκτακτη ενίσχυση σε ομάδες πολιτών, απάντησε ότι «αυτήν την στιγμή υπάρχει ένας συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος για να ενισχύσουμε τα νοικοκυριά. Αν δοθεί σε όλους, θα ενισχυθούν αυτοί που έχουν την κατανάλωση και δεν είναι βέβαιο ότι θα φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Θα προτιμούσε κανείς να έχουν όλα τα νοικοκυριά ένα μέρισμα 2,3 ή 5 ευρώ ή να έχουν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά ένα βοήθημα 100 ευρώ;», τονίζοντας πως «η συχνότητα παροχής βοηθήματος εξαρτάται από τα δημοσιονομικά της χώρας».

«Καμία παρηγορία δεν μπορεί να δοθεί, όταν περνάμε περιόδους τόσο μεγάλης κρίσης. Ωστόσο, όσο υπάρχει πρόβλημα, η Πολιτεία θα στέκεται δίπλα στους πολίτες που έχουν ανάγκη», είπε ο κ. Γεραπετρίτης, τονίζοντας ωστόσο ότι η Κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δεν θα βάλει σε κίνδυνο την πορεία της εθνικής οικονομίας.

