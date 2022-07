Life

Δημητρακόπουλος: ο Φιλιππίδης μπορεί να πεθάνει ανά πάσα στιγμή, αλλά ζητά να έρθει στην δίκη

Τι αποκάλυψε για την κατάσταση της υγείας του ηθοποιού . “Αιχμές” από συνηγόρους των καταγγελλουσών για την αδιαθεσία του κατηγορούμενου "σε μια κρίσιμη ημέρα".

Για την διπλή αδιαθεσία που επικαλέστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης και την νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο συνήγορος του ηθοποιού, που τον υπερασπίζεται στην δίκη, όπου είναι κατηγορούμενος για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού, υποστήριξε ότι βασική έγνοια του Πέτρου Φιλιππίδη ήταν να μην εκληφθεί η αδιαθεσία του ως προσπάθεια επηρεασμού εξελίξεων στην δίκη, ενώ επέμεινε πως ο κατηγορούμενος θέλει σε κάθε περίπτωση να βρίσκεται στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Μάλιστα, υποστήριξε πως η κατάσταση της υγείας του Πέτρου Φιλιππίδη είναι εξαιρετικά σοβαρή, λόγω κληρονομικής πάθησης, από την οποία έφυγε από την ζωή ο πατέρας του, στην ηλικία που βρίσκεται σήμερα ο ηθοποιός.

Ο κ. Δημητρακόπουλος είπε πολλές φορές ότι είναι πιθανό ο Πέτρος Φιλιππίδης να φύγει από την ζωή αιφνιδίως, ανά πάσα στιγμή, προκαλώντας την αντίδραση της Φαίης Σκορδά, με τον ποινικολόγο πάντως να επιμένει στις διατυπώσεις του, επιτιθέμενος παράλληλα στις Αρχές, καθώς όπως ισχυρίστηκε δεν επιτρέπουν στην σύζυγο και στον γιό του Πέτρου Φιλιππίδη να είναι δίπλα του αυτές τις ώρες, στο νοσοκομείο.

Σε ότι αφορά την ακροαματική διαδικασία, αυτή συνεχίζεται με την κατάθεση της τρίτης γυναίκας που έχει καταγγείλει τον ηθοποιό, η οποία ήταν σήμερα ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να διακοπεί η δίκη, καθώς είχε ξεσπάσει σε λυγμούς.

Σχετικά με την τρίτη καταγγέλλουσα, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε πως «υποστηρίζει ότι στις 13:30-14:30 σε ημέρα με ζέστη, έγινε απόπειρα βιασμού σε ερημικό σημείο του Ψυχικού. Ρώτησα τον Δήμαρχο εάν υπάρχει ερημικό σημείο στο Ψυχικό και μου απάντησε πως δεν υπάρχει ερημικό σημείο, καθώς στο Ψυχικό φιλοξενούνται 43 πρεσβείες και είναι και οι κατοικίες των πρέσβεων, παντού υπάρχουν κάμερες και αστυνομικοί.».

Ακόμη, ο συνήγορος, στρέφοντας τα βέλη του στους άνδρες ηθοποιούς, είπε, μεταξύ άλλων, «χαίρομαι που οι γυναίκες ηθοποιοί είναι δίπλα στις γυναίκες που έχουν κάνει καταγγελίες, τις πιστεύουν και τις στηρίζουν. Οι άνδρες φίλοι του Πέτρου Φιλιππίδη έχουν κλειστεί σε λαγούμια, φοβούνται μην χάσουν την δουλειά τους. Απειλούνται ότι θα τους βγάλουν στα μανταλάκια εάν υπερασπιστούν τον Πέτρο Φιλιππίδη. Οι φίλοι του ηθοποιοί που έχουν συμπορευτεί τόσα χρόνια που είναι; Οι φίλοι φαίνονται στα δύσκολα. Είναι ανεπίτρεπτος ο φόβος τους. Έχω μιλήσει με αρκετούς και ξέρω».

Αιχμές από τους αντίδικους

Από την πλευρά τους, συνήγοροι υπεράσπισης των γυναικών που έχουν στραφεί νομικά κατά του Πέτρου Φιλιππίδη, άφησαν «αιχμές», λέγοντας ο ένας «δεν ξέρω πως γίνεται να μπει στο νοσοκομείο σήμερα που θα κριθεί και το εάν θα παραταθεί η προσωρινή κράτηση του» και ο άλλος πως «η υγεία του ανθρώπου είναι πάνω από όλα. Αλλά, αυτήν την φορά ευχόμαστε να έρθει στο δικαστήριο και ένα ιατρικό πιστοποιητικό, γιατί από την αρχή της δίκης μας έλεγαν πως θα ερχόταν και με αναπηρικό αμαξίδιο, αλλά δεν προσκομίστηκε στο δικαστήριο κάποιο ιατρικό πιστοποιητικό».

