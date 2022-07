Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Ο Ζάρδας αποχωρεί από την υπεράσπισή της

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Ζάρδας.



Αποχωρεί από την υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου, ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Ζάρδας, ο οποίος μαζί με τον Όθωνα Παπαδόπουλο, σήκωσαν το βάρος της υπόθεσης με τα τρία νεκρά παιδιά στην Πάτρα. Ο κ. Ζάρδας ενημερώνει ότι δεν βρίσκεται πλέον στην υπεράσπιση της κατηγορουμένης η οποία ήδη κλήθηκε ως ύποπτη για τις δολοφονίες και των άλλων δυο παιδιών της.

Η ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Ζάρδα

«Σας ενημερώνω ότι δεν εκπροσωπώ πλέον την κα Σωτηρία Πισπιρίγκου, στην υπόθεση ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως της πρωτότοκης θυγατέρας της (Τζωρτζίνας), για την οποία είχα διοριστεί ως συνήγορός της από την κα 18η Τακτική Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς επήλθε το πέρας της ανακρίσεως και έληξε αυτοδίκαια ο ανωτέρω διορισμός μου. Για την, δε, νέα υπόθεση ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως των άλλων δύο παιδιών της (Μαλένας και Ίριδας), για την οποία διενεργείται προκαταρκτική εξέταση, σας ενημερώνω ομοίως –προς άρση κάθε συγχύσεως- ότι δεν εκπροσωπώ την κα Πισπιρίγκου.

Σας ευχαριστώ για την έως τώρα άψογη συνεργασία μας.

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Γ. Ζάρδας

Δικηγόρος Αθηνών»

