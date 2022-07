Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιές: Στο "κόκκινο" η Αττική και άλλες 12 περιοχές το Σαββατοκύριακο (χάρτες)

Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρών ανέμων το Σαββατοκύριακο. Συναγερμός για τον κίνδυνο πυρκαγιών. Δείτε αναλυτικούς χάρτες του meteo.

Δυνητικά επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν στην ανατολική ηπειρωτική χώρα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)/meteo.gr.

Αιτία αποτελούν η διατήρηση των υψηλών θερμοκρασιών, σε συνδυασμό με τη χαμηλή σχετική υγρασία και τη σημαντική ενίσχυση των ανέμων, συνθήκες που αναμένεται να οδηγήσουν σε κορύφωση της επικινδυνότητας για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών την Κυριακή 3 Ιουλίου. Όπως προκύπτει από την εξέταση των διαθέσιμων προγνωστικών στοιχείων, ενδεικτικά για την Αν. Αττική:

* Η περιεχόμενη υγρασία της νεκρής δασικής καύσιμης ύλης θα υποχωρήσει σε επίπεδα κάτω του 10% (περίπου 7-8%) κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών/απογευματινών ωρών, παραμένοντας σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (10-12%) κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ως εκ τούτου, οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για την ανάφλεξη και τη γρήγορη διάδοση της φωτιάς (πολύ υψηλή ευφλεκτότητα), ενώ θα περιοριστεί χρονικά το νυχτερινό «παράθυρο» ελέγχου της φωτιάς.

* Ο πυρομετεωρολογικός δείκτης Hot-Dry-Windy (Θερμοκρασία-Υγρασία-Άνεμος) αναμένεται να βρεθεί σε ακραία υψηλές τιμές, στοιχείο που υποδεικνύει την επικράτηση πυρομετεωρολογικών συνθηκών που θα είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για τη γρήγορη διάδοση της φωτιάς, καθιστώντας πολύ δύσκολο τον έλεγχο τυχόν δασικών πυρκαγιών που εκδηλωθούν.

Σε ό,τι αφορά στις περιοχές που αναμένεται να βρεθούν στη ζώνη πολύ υψηλής επικινδυνότητας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 2 - 3 Ιουλίου, αυτές περιλαμβάνουν την Αττική, την Κ. και Ν. Εύβοια, τμήματα της Βοιωτίας, την Κορινθία, την Αργολίδα, τη Λακωνία, τις Κυκλάδες, τη Χίο, τη Λέσβο, τη Λήμνο, τη Σαμοθράκη, την Αν. Σάμο και τη Ν. Κρήτη.

Η πυρομετεωρολογική μονάδα FLAME* του ΕΑΑ/meteo.gr θα συνεχίσει να παρακολουθεί τα προγνωστικά και πραγματικά δεδομένα, επικαιροποιώντας και εξειδικεύοντας τις εκτιμήσεις για τις περιοχές όπου αναμένονται οι δυσμενέστερες πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Οι χάρτες επικινδυνότητας, οι οποίοι βασίζονται στο Καναδικό Σύστημα Πυρομετεωρολογικών Δεικτών κατάλληλα προσαρμοσμένο στο πυρικό περιβάλλον της Ελλάδας, είναι επίσης διαθέσιμοι καθημερινά μέσα από την αρχική σελίδα του meteo.gr.

