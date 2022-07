Κοινωνία

Καισαριανή: Ανήλικοι έπεσαν θύματα ένοπλης ληστείας μέσα σε σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στιγμές τρόμου έζησαν τρία παιδιά μέσα σε σχολείο. Νεαρός τους έκλεψε τα κινητά, αλλά δεν... χάρηκε.

Ένας 18χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για ληστεία τριών ανηλίκων μέσα στο προαύλιο σχολείου, στην περιοχή της Καισαριανής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αργά το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουνίου, ο 18χρονος με την απειλή μαχαιριού ακινητοποίησε τους τρεις ανήλικους και τους αφαίρεσε τα κινητά τηλέφωνά τους.

Αμέσως μετά ο κατηγορούμενος τράπηκε σε φυγή, ενώ συνελήφθη λίγο αργότερα σε κοντινή απόσταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιό Φάληρο: φωτογραφίες του προπονητή πολεμικών τεχνών που κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη αθλήτρια

Πισπιρίγκου: Ο Ζάρδας αποχωρεί από την υπεράσπισή της

Επισκοπή Σικίνου: Βραβείο Europa Nostra 2022 (εικόνες)