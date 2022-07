Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Λέων: Η Πισπιρίγκου ζήτησε να γίνει τεχνικός σύμβουλος της! (βίντεο)

Αίσθηση από την αποκάλυψη της εκπομπής “Το Πρωινό” για τα απανωτά αιτήματα και το όνειρο της να γίνει ιατροδικαστής. Η απάντηση που έδωσε ο Γρηγόρης Λέων στην Φαίη Σκορδά.

Στην αποκάλυψη πως η Ρούλα Πισπιρίγκου, μέσω του δικηγόρου της Όθωνα Παπαδόπουλου, έχει προσεγγίσει αρκετές φορές τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας και έχει ζητήσει ο Γρηγόρης Λέων να γίνει τεχνικός σύμβουλος της, στην υπόθεση των δολοφονιών των τριών παιδιών της, προέβη η εκπομπή «Το Πρωινό».

Μάλιστα, όπως είπε η Κέλλυ Χεινοπώρου, το δέλεαρ φαίνεται πως ήταν μια παχυλή αμοιβή, ωστόσο δεν υπήρξε η παραμικρή ανταπόκριση από την πλευρά του ιατροδικαστή.

Λίγο νωρίτερα, η δημοσιογράφος ανέφερε πως η Ρούλα Πισπιρίγκου, στην συζήτηση που είχε με ψυχολόγο, είχε εκμυστηρευθεί πως όνειρο της ήταν να γίνει ιατροδικαστής!

Μετά από τις αναφορές των πληροφορίων, στην εκπομπή εμφανίστηκε ο Γρηγόρης Λέων, ο οποίος συνομιλώντας με την Φαίη Σκορδά, είπε πως ουδέποτε θα δεχόταν να γίνει τεχνικός σύμβουλος της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία κατηγορείται ήδη για την δολοφονία του ενός και είναι η μοναδική ύποπτη για τους φόνους των άλλων δύο παιδιών της..

«Έχουμε ένα πόρισμα που με όσα αποκαλύπτονται κάθε ημέρα έχει τέτοια επιστημονική αρτιότητα, που «δικαιολογεί» πως δεν βλέπουμε τους τεχνικούς συμβούλους που ακούγαμε ότι ως αριθμός υπήρχαν στο πλευρό της κ. Πισπιρίγκου», ανέφερε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις.

Δηκτικά σχολίασε και την αναφορά της ίδιας της κατηγορούμενης ως παιδοκτόνου πως ήθελε να γίνει ιατροδικαστής, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «πάντως, δεν έχασε κάτι η επιστήμη

