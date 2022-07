Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Με ημιαυτόματο οφσάιντ στο Κατάρ

Μια ακόμη τεχνολογική καινοτομία μπαίνει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πρόκειται για το ημιαυτόματο σύστημα ανίχνευσης οφσάιντ (SAOT), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί τελικά στο φετινό Μουντιάλ στο Κατάρ, με την IFAB (International Football Association Board), τον διαχειριστή των κανονισμών του παιχνιδιού, ν' αποφασίζει την εισαγωγή αυτής της νέας τεχνολογίας, που θα υποστηρίξει το VAR, όπως σχετικά ανακοίνωσε σήμερα η FIFA.

Το σύστημα οπτικής παρακολούθησης δοκιμάστηκε στο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων της FIFA στο Αμπου Ντάμπι νωρίτερα φέτος, όπως και στο Arabian Cup, στο Κατάρ, τον περασμένο Δεκέμβριο. Η τεχνολογία ανίχνευσης άκρων, που βασίζεται σε δεδομένα, χρησιμοποιεί αποκλειστικές κάμερες τοποθετημένες σε όλο το στάδιο για να παρέχει την ακριβή θέση των παικτών στο γήπεδο, δίνοντας στους διαιτητές ακριβείς πληροφορίες σε δευτερόλεπτα.

Ο στόχος είναι το σύστημα να δημιουργήσει 29 σημεία δεδομένων ανά παίκτη, ιχνηλατώντας τα διάφορα μέρη του σώματος για να δημιουργήσει ένα τρισδιάστατο σκελετικό μοντέλο. Μόλις ληφθεί η τελική απόφαση, η τεχνολογία που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τις εικόνες σε τρισδιάστατο animation που μπορεί να προβληθεί στη μεγάλη οθόνη.

Ο όρος «ημιαυτόματο» χρησιμοποιείται επειδή η FIFA επιμένει ότι οι διαιτητές του αγώνα θα έχουν τον τελευταίο λόγο, μ' έναν αποκλειστικό βοηθό VAR για να παρακολουθεί το οφσάιντ. «Δουλέψαμε για τον καλύτερο τρόπο λειτουργίας του VAR. Σε κάποιες φάσεις είναι έως τώρα πολύ δύσκολο να διευκρινιστεί γρήγορα αν κάποιος παίκτης είναι σ' ελεγχόμενη θέση και με το νέο σύστημα αυτό θα λυθεί», δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας της παγκόσμιας ομοσπονδίας, Πιερλουίτζι Κολίνα.

