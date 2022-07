Παπαδόπουλος: Η Πισπιρίγκου θέλει επικοινωνία με τον Δασκαλάκη, που ξέρει πως...

Κοινωνία

Τι λέει ο συνήγορος της προφυλακισμένης για την δολοφονία του ενός και ύποπτης για τον φόνο των άλλων δύο παιδιών της, για την δικογραφία και το νέο ιατροδικαστικό πόρισμα, αλλά και για την νέα κατάθεση της.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ο δικηγόρος Όθωνας Παπαδόπουλος, μετά από τετράωρη συνάντηση με την προφυλακισμένη Ρούλα Πισπιρίκου, η οποία κατηγορείται για την δολοφονία της κόρης της Τζωρτζίνας και είναι η μόνη ύποπτη για τους φόνους των άλλων δύο παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.

Όπως είπε ο δικηγόρος, στην δικογραφία για την Μαλένα και την Ίριδα, αντίγραφο της οποίας έχει παραλάβει η Ρούλα Πισπιρίγκου, προκειμένου να την μελετήσει, πριν καταθέσει για τους θανάτους των δύο παιδιών, «έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις και αντικρουόμενες καταθέσεις και στοιχεία της δικογραφίας».

«Η κατάθεση της ορίστηκε για την Παρασκευή 8 Ιουλίου, ίσως όμως χρειαστεί να ζητήσουμε μια μικρή παράταση για να συντάξουμε το υπόμνημα παροχής εξηγήσεων», είπε ο κ. Παπαδόπουλος, προσθέτοντας πως «φαίνεται μια δικογραφία στην οποία οι αρχικές ιατροδικαστικές εκθέσεις και όλες οι καταθέσεις αφορούν ένα ενιαίο σύνολο και μετά έρχεται ένα δεύτερο πόρισμα, που λαμβάνει ως δεδομένα πράγματα που δεν προκύπτουν».

Η ήδη προφυλακισμένη ως παιδοκτόνος, επιμένει να αρνείται πως έχει τελέσει τις πράξεις που τις αποδίδονται ή για τις οποίες θεωρείται ύποπτη σχετικά με τους θανάτους των τριών παιδιών.

Σε ότι αφορά το γεγονός ότι η αδελφή της Δήμητρα, δεν αναφέρεται κάπου ως ύποπτη σχετικά με εμπλοκή της στον θάνατο κάποιου εκ των παιδιών, ο Όθωνας Παπαδόπουλος είπε ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου «δεν μου εκδήλωσε συναίσθημα ανακούφισης επειδή η αδελφή της “απομακρύνεται από το κάδρο”».

Σχετικά με τον πατέρα των τριών κοριτσιών και εν διαστάσει σύζυγο της, όπως είπε ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, «δεν υπάρχει επαφή με τον Μάνο Δασκαλάκη, δεν υπάρχει επικοινωνία. Οι προσπάθειες έχουν σταματήσει εδώ και καιρό. Κρίνω ότι θα το ήθελε, γιατί έχει ανάγκη την ψυχολογική στήριξη του ανθρώπου που ξέρει ότι δεν θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι τέτοιο», ενώ ερωτηθείς σχετικά είπ ακόμη πως η Ρούλα Πισπιρίγκου «απορεί για τον λόγο που απομακρύνθηκε ο Μάνος Δασκαλάκης και εκδηλώνει και πικρία για αυτό».





