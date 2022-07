Οικονομία

Eurostat: Στο 12% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αύξηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Αρνητική πρωτιά για την ενέργεια, ακολουθούν τα τρόφιμα.



Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να φτάσει το 8,6% τον Ιούνιο του 2022, από 8,1% τον Μάιο σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, Eurostat.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιούνιο (41,9%, έναντι 39,1% τον Μάιο), ακολουθούμενη από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (8,9%, έναντι 7,5% τον Μάιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (4,3%, έναντι 4,2% τον Μάιο) και τις υπηρεσίες (3,4%, έναντι 3,5% τον Μάιο).

Στην Ελλάδα ο ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 12% τον Ιούνιο, από 10,5% το Μάιο.

Το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν τον Ιούνιο η Εσθονία (22%), η Λιθουανία (20,5%), η Λετονία (19%), η Σλοβακία (12,5%) και η Ελλάδα (12%). Το χαμηλότερο πληθωρισμό καταγράφουν η Μάλτα (6,1%), η Γαλλία (6,5%), η Φινλανδία (8,1%) και η Γερμανία (8,2%).

ΣΥΡΙΖΑ: Το νέο άλμα του πληθωρισμού επιβεβαιώνει ότι η κοινωνία πληρώνει τις επιλογές Μητσοτάκη

Με αφορμή τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό η Έφη Αχτσιόγλου, τομεάρχης Οικονομικών και ο Αλέξης Χαρίτσης, τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, σε κοινή τους δήλωση αναφέρουν:

«Η Eurostat κατέγραψε νέο άλμα του πληθωρισμού στη χώρα μας στο 12% τον Ιούνιο. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 3,4 μονάδες ψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η αφαίμαξη του εισοδήματος εργαζομένων, νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων όχι απλά συνεχίζεται αλλά εντείνεται καθημερινά με ευθύνη της κυβέρνησης. Η κάλυψη και επιδότηση της αισχροκέρδειας και η στήριξη των καρτέλ, τα απολύτως ανεπαρκή βοηθήματα προεκλογικού χαρακτήρα, η άρνηση λήψης ουσιαστικών μέτρων με επιβολή πλαφόν στις τιμές της ενέργειας και στα κέρδη των εταιρειών, η άρνηση μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα και του ΦΠΑ στα τρόφιμα, η άρνηση ουσιαστικής αύξησης του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ είναι οι επιλογές που οδηγούν σε φτωχοποίηση των λαϊκών και των μεσαίων στρωμάτων. Οι πολίτες πληρώνουν τις επιλογές και την κοροϊδία Μητσοτάκη, την ώρα που εξελίσσεται στις πλάτες τους ένα πάρτι με 7,5 δισ. απευθείας αναθέσεις, με χρυσούς μισθούς και μπόνους στον διοικητή και σε στελέχη της ΔΕΗ, με φοροαπαλλαγές σε ισχυρούς και ανώτατες περιουσίες ενώ τα έσοδα από τον ΦΠΑ λόγω ακρίβειας έχουν εκτιναχθεί. Κάθε μέρα παραμονής της ΝΔ στην κυβέρνηση είναι μέρα λεηλασίας της κοινωνίας. Η πολιτική αλλαγή είναι επιτακτική ανάγκη.»

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Στο “κόκκινο” η Αττική και άλλες 12 περιοχές το Σαββατοκύριακο (χάρτες)

“Το Πρωινό” - Λέων: Η Πισπιρίγκου ζήτησε να γίνει τεχνικός σύμβουλος της! (βίντεο)

Δημητρακόπουλος: ο Φιλιππίδης μπορεί να πεθάνει ανά πάσα στιγμή, αλλά ζητά να έρθει στην δίκη