Ειδικό δικαστήριο: ο Παπαγγελόπουλος, η Τουλουπάκη, το βούλευμα και οι κόντρες

Για ποιους λόγους το Δικαστικό Συμβούλιο παραπέμπει τους Παπαγγελόπουλο και Τουλουπάκη στο Ειδικό Δικαστήριο. Οι δηλώσεις και οι αντιδράσεις.



Έγινε γνωστό σήμερα το περιεχόμενο του βουλεύματος του πενταμελούς Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου με το οποίο παραπέμπονται να δικαστούν στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η πρώην εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη. Το εν λόγω βούλευμα δεν θίγει τον πυρήνα της υπόθεση της Novartis, στην οποία εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα κ.λπ.

Ειδικότερα, το πενταμελές Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου με το βούλευμα που δημοσιεύθηκε αργά χθες το βράδυ δεν καταλαμβάνει το βασικό σκέλος της υπόθεσης της Novartis (πολιτικά πρόσωπα, κουκουλοφόρους μάρτυρες κ.λπ.), αλλά παραπέμπει στο Ειδικό Δικαστήριο τον κ. Παπαγγελόπουλο και την κ. Τουλουπάκη, για δευτερεύοντα ζητήματα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το βούλευμα, του οποίου το περιεχόμενο σήμερα έγινε γνωστό, η παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο του κ. Παπαγγελόπουλου είναι ομόφωνη για τα αδικήματα της κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος, που αφορά την μη αποστολή στη Βουλή των καταγγελιών του ΚΙΝΑΛ (ΠΑΣΟΚ) για τον τότε υπουργό Παναγιώτη Κουρουμπλή, που είχε διατελέσει υπουργός Υγείας και είχε καταγγελθεί για την υπόθεση της Novartis.

Για την ίδια παράλειψη της μη αποστολής του «φακέλου Κουρουμπλή» παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο η κ. Τουλουπάκη για κατάχρηση εξουσίας κατά πλειοψηφία τριών ψήφων υπέρ και δύο κατά (μειοψήφησαν Όλγα Σχετάκη-Μπονάτου και Βασίλης Ανδρουλάκης).

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ, ο κ. Παπαγγελόπουλος παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος κατ΄ εξακολούθηση για τις πιέσεις και παρεμβάσεις που φέρεται ότι άσκησε στους εισαγγελείς Ελένη Ράικου που είχε χειριστεί πριν από την Ελένη Τουλουπάκη το φάκελο της Novartis, και παραιτήθηκε πριν από την ενοχοποίηση των πολιτικών προσώπων, αλλά και για τις παρεμβάσεις του στους εισαγγελείς Παναγιώτη Αθανασίου για φορολογικούς ελέγχους στον ιδιοκτήτη του Σκάι Γιάννη Αλαφούζο πριν από τον διαγωνισμό με τις τηλεοπτικές άδειες, όπως και για τις παρεμβάσεις του στην εισαγγελέα Γεωργία Τσατάνη για την υπόθεση του αποβιώσαντος επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου.

Κατά το βούλευμα, η παραπομπή του κ. Παπαγγελόπουλου ως ηθικού αυτουργού σε κατάχρηση εξουσίας, με φερόμενη ως αυτουργό την κ. Τουλουπάκη, αφορά στη μη αμελλητί, κατά το Σύνταγμα, αποστολή στη Βουλή μήνυσης 3 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ (το 2017) με την οποία κατήγγειλαν τον πρώην υπουργό υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή και τον τότε υφυπουργό Ανδρέα Ξανθό σχετικά με μη τιμολόγηση φαρμάκων το 2015.

Σε δήλωσή του ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος αναφέρει:

«H Δικαιοσύνη οριστικά και αμετάκλητα έκρινε ότι το σκάνδαλο Novartis είναι υπαρκτό και οι Εισαγγελείς που το ερεύνησαν έπραξαν το καθήκον τους. Η προσπάθεια των πολιτικών απατεώνων να ξεπλύνουν τις θηριώδεις μίζες Ελλήνων πολιτικών από τη Novartis κατέρρευσε ολοσχερώς. Το έχω υποσχεθεί και το επαναλαμβάνω. Μέχρι το τέλος της ζωής μου θα μάχομαι το παρακράτος , τους φαύλους και διεφθαρμένους που θέλουν ανενόχλητοι να συνεχίσουν τη λεηλασία της Πατρίδος μας.»

Οι συνήγοροι του κ. Παπαγγελόπουλου

Οι Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και Μάνος Ροδουσάκης, συνήγοροι του κ. Παπαγγελόπουλου, μετά τη δημοσίευση του επίμαχου βουλεύματος δήλωσαν:

«Με το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου του αρ. 86 του Συντάγματος ο εντολέας μας απαλλάχθηκε αμετάκλητα για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε κατάχρηση εξουσίας σε σχέση με τις έρευνες των εισαγγελέων για το σκάνδαλο Novartis. Συγκεκριμένα τα μέλη του Συμβουλίου ομόφωνα κατέληξαν ότι οι ενέργειες των εισαγγελέων ήταν νόμιμες και επιβεβλημένες. Ομόφωνα αμετακλήτως απαλλακτική είναι η κρίση του Συμβουλίου για τα κακουργήματα της απόπειρας εκβίασης σε βάρος Μιωνή και δωροληψίας πολιτικού προσώπου.

Ομοίως αμετάκλητα απαλλακτική είναι η κρίση για δήθεν παρεμβάσεις του εντολέως μας στη διερεύνηση του σκανδάλου της Novartis. Ως προς το παραπεμπτικό σκέλος που αφορά στην πλημμεληματική παράβαση καθήκοντος και στη με πλειοψηφία 3-2 απόφαση για παραπομπή της κ. Τουλουπάκη για το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας διά παραλείψεως τελούμενο, που αφορά αποκλειστικά στη μη έγκαιρη αποστολή της δικογραφίας στη Βουλή για τον πρώην υπουργό υγείας κ. Κουρουμπλή, με ηθικό αυτουργό τον εντολέα μας, δηλώνουμε βέβαιοι για την πρόδηλη νομική και ουσιαστική αβασιμότητα αυτής της κατηγορίας και θα φανεί με πανηγυρικό τρόπο στο ακροατήριο του Ειδικού Δικαστηρίου».

Από την πλευρά της η Ελένη Τουλουπάκη σε δήλωσή της αναφέρει:

«Η χθεσινή με οριακή πλειοψηφία παραπομπή μου ως Εισαγγελέως Διαφθοράς στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, ως τιμωρία μου για το "αδίκημα" της τήρησης του όρκου μου και του καθήκοντός μου, πρέπει να αφυπνίσει όλους μας για το βαθύ τέλμα, στο οποίο έχει περιέλθει η ελληνική δημοκρατία και οι συνταγματικά κατοχυρωμένοι Θεσμοί της.



Η άνω οριακή πλειοψηφία είναι η “απάντηση” της Δικαιοσύνης, αλλά και των πολιτικών αξιωματούχων, οι οποίοι ολοφάνερα κρύπτονται πίσω από αυτήν την πολιτική δίωξή μου, στην τόλμη μου να ελέγξω σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα και να αγγίξω μεγάλα και αδηφάγα οικονομικά συμφέροντα.



Σίγουρα είναι μια πρώτη πανηγυρική δικαίωση ότι με ομόφωνη απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της χώρας, το αφήγημα της δήθεν «σκευωρίας» NOVARTIS κατέρρευσε ως χάρτινος πύργος και ανέδειξε το μεθοδευμένο των διώξεων μου και του ανελέητου διασυρμού του προσώπου μου.



Ωστόσο, ο Πόλεμος για την αλήθεια δεν έχει τελειώσει· αντιθέτως τώρα ξεκινάει η πιο κρίσιμη μάχη του • αυτή η Μάχη που θα απογυμνώσει το «Σύστημα» και θα δείξει πόσο λίγο και αδύναμο είναι μπροστά στην αλήθεια του Θεού.»





Ο Βασίλης Χειρδάρης, συνήγορος της πρώην Εισαγγελέως Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη, σε δήλωσή του αναφέρει ότι «τελικά για το σκάνδαλο "Novartis" δεν παραπέμπεται κανένας!».

Η δήλωση του κ. Χειρδάρη έχει ως εξής:

«Οι κατηγορίες κατά της εισαγγελέως κ. Τουλουπάκη κυριολεκτικά κατέρρευσαν από το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου. Το ασυνήθιστα επιβαρυμένο κατηγορητήριο σε βάρος της για πολλά αδικήματα μεταξύ των οποίων ότι δήθεν εξέθεσε επιφανή αθώα δημόσια πρόσωπα σε δίωξη κ.λπ. συρρικνώθηκε εντυπωσιακά με μία άδικη και αβάσιμη παραπομπή (κατά πλειοψηφία) για κατάχρηση εξουσίας που συνίσταται στην μη άμεση διαβίβαση υποβληθείσας μηνυτήριας αναφοράς στη Βουλή εναντίον δύο μελών του τότε υπουργικού συμβουλίου! Κατηγορία που δεν ευσταθεί, έχει σωρεία νομικών και αποδεικτικών προβλημάτων και καθιστά την αθώωση προφανή.

Το πολύ ενδιαφέρον όμως στο εκδοθέν εσπευσμένα Βούλευμα είναι ότι:

απαλλάσσει την εντολέα μου όλων των σοβαρών κατηγοριών επί της ουσίας και χωρίς νομικές ακροβασίες, που σημαίνει ότι υπήρξαν άδικες και αβάσιμες σε βάρος της σοβαρές κατηγορίες, βγάζει από το "κάδρο" της παραπομπής στο ακροατήριο το σκάνδαλο "Novartis", θεωρώντας όλες τις εισαγγελικές ενέργειες για την έρευνά του απολύτως νόμιμες, δεν δικαιώνει, με σαφή αναφορά, τις μηνύσεις πολιτικών προσώπων σε βάρος της, θεωρεί ως απόλυτα νόμιμες τις επιλογές των προστατευόμενων μαρτύρων και τις εισαγγελικές ενέργειες στη διαχείριση των καταθέσεων, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ούτε πιέστηκαν ούτε χειραγωγήθηκαν.

Τελικά για το σκάνδαλο "Novartis" δεν παραπέμπεται κανένας! Κατηγορήθηκε και κυνηγήθηκε αυτή που προσπάθησε να το ελέγξει! Και τελικά παραπέμπεται άδικα για τις στάκτες του…».

Ανακοίνωση Φιλιππάκη για την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου

Ανακοίνωση εξέδωσε ο εκδότης Ιωάννης Ν. Φιλιππάκης μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου που έκρινε ότι για την υπόθεση Novartis δεν προκύπτουν στοιχεία για τους δημοσιογράφους. Όπως αναφέρει ο κ. Φιλιππάκης, «η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αποτελεί την επιβεβαίωση ότι η δικαιοσύνη είναι το καταφύγιο κάθε αδικούμενου πολίτη όσο ισχυροί και αν είναι αυτοί που τον απειλούν. Η αλήθεια υπερίσχυσε και η δικαιοσύνη αποδόθηκε. Η πασιφανής κατάχρηση εξουσίας που επιχειρήθηκε και είχε ως στόχο την προσωπική μου σπίλωση, απέτυχε! H προσπάθεια ομηρίας του εκδοτικού μας ομίλου από τους γνωστούς παραεξουσιαστικούς κύκλους, έπεσε στο κενό».



Ο κ. Φιλιππάκης τονίζει ακόμη ότι «θα ήταν πραγματικά παγκόσμια πρωτοτυπία σε αυτή την χώρα, να μην διώκονται οι ένοχοι αλλά οι καταγγέλλοντες τους ενόχους. Με λυπεί ιδιαίτερα η «στρατολόγηση» εκπροσώπων του κοινοβουλίου, αλλά και προθύμων μέσων μαζικής ενημέρωσης και, κατά δήλωσιν πλέον, “δημοσιογράφων”, σε ένα εμφανώς εκδικητικό σχέδιο τρομοκράτησης και φίμωσης εκδοτών και δημοσιογράφων που τόλμησαν να ερευνήσουν και να αποκαλύψουν μια σειρά σημαντικών σκανδάλων της μεταπολιτευτικής περιόδου στην πατρίδα μας». Προσθέτει δε ότι «κάναμε το δημοσιογραφικό μας καθήκον χωρίς εξαρτήσεις και πάσης φύσεως «υποκλίσεις». Αυτό το καθήκον μας καλεί τώρα να αναζητήσουμε όλους όσοι επιχείρησαν να αλλοιώσουν όχι μόνο την αλήθεια, αλλά και τους δημοκρατικούς και δικαστικούς θεσμούς στον τόπο μας. “Αλλ’ η Δίκη γαρ και κατά σκότον βλέπει”. Η δημοκρατία πράγματι νίκησε τη μαφία. Θα συνεχίσω να πράττω στο ακέραιο το καθήκον μου στον Τύπο προς όφελος της πατρίδας μου».

Οικονόμου: Στον ΣΥΡΙΖΑ λένε ανοιχτά ότι αν τους δινόταν η ευκαιρία θα ξανάκαναν τα ίδια

«Ο κ. Δημήτρης Παπαγγελόπουλος -ο στενότατος συνεργάτης του κ. Τσίπρα, ο άνθρωπος στον οποίο ο κ. Τσίπρας ανέθεσε το χαρτοφυλάκιο του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αρμοδιότητα τα θέματα διαφθοράς- παραπέμφθηκε χθες με ομόφωνη απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, στο Ειδικό Δικαστήριο για κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος και παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος για τους χειρισμούς του σε ό,τι αφορά τα δέκα πολιτικά πρόσωπα που άδικα και σκαιά στοχοποιήθηκαν μέσω της υπόθεσης Novartis. Το γεγονός αυτό μιλά από μόνο του για τα έργα και τις ημέρες της διακυβέρνησης Τσίπρα», αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, αναφορικά με την παραπομπή του κ. Παπαγγελόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο.

«Στο διάστημα 2015-2019 επιχειρήθηκε συστηματικά και κεντρικά η άλωση των θεσμών, η κατάργηση του κράτους δικαίου και η υποβάθμιση της δημοκρατίας μας. Οι θεσμοί μας τελικά άντεξαν και η κυβέρνησή μας δεσμεύεται στην απόλυτη θωράκισή τους. Το ακόμη χειρότερο είναι ότι ακόμη και σήμερα ο κ. Τσίπρας και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθούν να μιλούν για την ανάγκη ελέγχου "των αρμών της εξουσίας". Αντί να απολογηθούν δηλαδή, λένε ανοιχτά ότι αν τους δινόταν η ευκαιρία θα ξανάκαναν τα ίδια», επισημαίνει ο κ. Οικονόμου.

Ηλιόπουλος: Το σκάνδαλο Novartis είναι πλέον και με τη βούλα της δικαιοσύνης υπαρκτό

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Νάσος Ηλιόπουλος με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση Novartis δήλωσε: «Η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου αποτελεί κόλαφο στη προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει τη δικαιοσύνη και να μετατρέψει το σκάνδαλο Novartis σε δήθεν σκευωρία. Κανείς δε παραπέμπεται για χειρισμούς του στην υπόθεση Novartis, ενώ δε παραπέμπονται καν οι δημοσιογράφοι, την ενοχή των οποίων για δήθεν συμμετοχή τους σε σκευωρία, είχε προαναγγείλει ο ίδιος ο κος Μητσοτάκης από το βήμα της βουλής. Ο κ. Μητσοτάκης είναι βαρύτατα εκτεθειμένος. Το σκάνδαλο Novartis είναι πλέον και με τη βούλα της δικαιοσύνης υπαρκτό. Η απόπειρα συγκάλυψής του κατέρρευσε παταγωδώς. Η μέρα που η χώρα θα απαλλαγεί από τη κυβέρνηση Μητσοτάκη θα είναι μια καλή μέρα για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Γιατί θα ανοίξει εκ νέου ο δρόμος για την απονομή δικαιοσύνης και στο σκάνδαλο Novartis που τόσο ζημίωσε το δημόσιο συμφέρον».

Απάντηση Οικονόμου στον Νάσο Ηλιόπουλο

Σε δήλωσή - απάντησή στον Νάσο Ηλιόπουλο ο Γιάννης Οικονόμου αναφέρει: «Είναι απόλυτα αναμενόμενος ο πανικός του ΣΥΡΙΖΑ, αφού τα πράγματα τελικά είναι πολύ χειρότερα από την όποια αρχική εντύπωση. Ο στενότατος συνεργάτης του κ. Τσίπρα -ο άνθρωπος στον οποίο είχε αναθέσει το χαρτοφυλάκιο του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αρμοδιότητα τα θέματα διαφθοράς- παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο για ωμές και ανοίκειες παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη σε σειρά υποθέσεων, μέρος των οποίων αποτελεί και η υπόθεση Novartis. Για τα υπόλοιπα θα περιμένουμε τη δίκη στην αίθουσα του Ειδικού Δικαστηρίου.

ΥΓ: Άραγε, ο κ. Τσίπρας στηρίζει τον κ. Παπαγγελόπουλο με την ίδια θέρμη που στηρίζει τον επίσης παραπεμφθέντα σε Ειδικό Δικαστήριο κ. Ν. Παππά, ομοίως στενότατο και παλαιότατο συνεργάτη του;»

ΣΥΡΙΖΑ: Να παραιτηθεί ο κ. Οικονόμου

Ωστόσο, τα «πυρά» από τον ΣΥΡΙΖΑ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο είχαν και συνέχεια, καθώς σε ανακοίνωση από του γραφείο Τύπου της Κουμουνδούρου αναφέρεται:

«Οι καταγγελίες της δημοσιογράφου Ιωάννας Μάνδρου για οργανωμένο σχέδιο παραπληροφόρησης των δικαστικών συντακτών σχετικά την παραπομπή Παπαγγελόπουλου - Τουλουπάκη είναι κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ενώ σύμφωνα με το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, η παραπομπή έγινε για δευτερεύοντες λόγους, άσχετους με την υπόθεση Novartis, από χθες το βράδυ έγινε μια συστηματική προσπάθεια να παρουσιαστεί από τα ΜΜΕ το αντίθετο. Προφανώς, για να μην μάθουν ποτέ οι πολίτες ότι στην ουσία κατέρρευσε με πάταγο η προσπάθεια να βαφτιστεί το σκάνδαλο ως δήθεν σκευωρία. Όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια άνευ προηγουμένου παρακρατική λειτουργία. Ονόματα εμπλεκόμενων εξαφανίζονται δια μαγείας από έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις διαστρεβλώνονται από δικαστικές πηγές, δημοσιογράφοι καταγγέλλουν οργανωμένο σχέδιο παραπληροφόρησής τους. Τα όργανα άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου των δικαστών και ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας, οφείλουν να ζητήσουν άμεσα έλεγχο, προκειμένου να αποκαλυφθούν εκείνοι που συνειδητά ήθελαν να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη. Ο δε κ. Οικονόμου με τη δήλωσή του επιχείρησε συνειδητά να παραπληροφορήσει του πολίτες, προκειμένου να συντηρήσει ζωντανό τον ισχυρισμό περί δήθεν σκευωρίας, ενώ είχε ήδη καταπέσει με πάταγο στη Δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη για αρχή να ξεκινήσει με την απομάκρυνση σήμερα κιόλας του εθνικού ψεύτη Οικονόμου. Και στη συνέχεια να πάρουν σειρά και οι υπόλοιποι».

