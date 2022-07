Life

Η Βουλή των Ελλήνων με 5000 κομμάτια lego (εικόνες)

36χρνος "έχτισε" την Βουλή χρησιμοποιώντας 5.000 κομματάκια lego.

Ακριβές μοντέλο του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων έφτιαξε, με περίπου 5000 κομματάκια lego, 36χρονος από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος αποφάσισε να το παρουσιάσει, σήμερα, που συμπληρώνονται 87 χρόνια από την 1η Ιουλίου 1935, όταν η Ε' Εθνοσυνέλευση άρχισε πανηγυρικά τις εργασίες της στη νέα αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής.

Η περίοδος της καραντίνας ήταν ιδιαίτερα δημιουργική για τον 36χρονο λογιστή Γιώργο Πατέλη, αφού τότε αποφάσισε να σχεδιάσει και να δημιουργήσει το κτίριο της Βουλής με τουβλάκια. Δεν ήταν άλλωστε η πρώτη φορά που ασχολείτο με το αγαπημένο του χόμπι καθώς, ως μέλος του Συλλόγου Μοντελιστών με LEGO βορείου Ελλάδος (thebrick.gr), είχε δημιουργήσει το 2016 ένα διαστημόπλοιο με 29.000 τουβλάκια!

«Θέλοντας να τιμήσω την ιστορία του τόπου μας και να αναδείξω ένα από τα πιο εμβληματικά νεοκλασικά κτίρια της χώρας, αποφάσισα να κατασκευάσω με την χρήση lego (στο πνεύμα της σειράς #Architecture) το κτίριο της βουλής, καθώς και την πλατεία με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Έψαξα και βρήκα λοιπόν διαγράμματα, αεροφωτογραφίες, κατόψεις, συνέλλεξα στοιχεία από την ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων και άρχισα τον ψηφιακό σχεδιασμό που τον ολοκλήρωσα σε τέσσερις μήνες», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Πατέλης. Στη συνέχεια ξεκίνησε τον αγώνα να μαζέψει τα κομμάτια που απαιτούνταν, παρήγγειλε όσα τού χρειαζόταν και άρχισε κομμάτι κομμάτι το... χτίσιμο.

«Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελείται 4842 κομμάτια και έχει διαστάσεις 35εκ. x 51εκ. x 19εκ. Μόνο η σημαία του δεν είναι από lego αλλά δημιούργημα της συζύγου μου με την τεχνική του μακραμέ», εξηγεί ο 36χρονος, ο οποίος κοστολογεί την αγορά και τα μεταφορικά των κομματιών lego που απαιτήθηκαν για τη δημιουργία του κτηρίου, περίπου στα 2000 ευρώ.

Το μόνο που αποφάσισε να κάνει διαφορετικό στο κτίριο της Βουλής είναι η δεξιά πλευρά, όπου αποφάσισε να μην δημιουργήσει την είσοδο του γκαράζ που υφίσταται τώρα, αλλά να αφήσει την ράμπα που υπήρχε παλαιότερα.

Όσο για την απόφαση να δημοσιοποιήσει σήμερα τη δημιουργία του, εξηγεί ότι η 1η Ιουλίου, είναι μια σημαντική μέρα για το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων. «Φέτος, συμπληρώνονται 87 χρόνια από την 1η Ιουλίου 1935, όταν η Ε' Εθνοσυνέλευση άρχισε τις εργασίες της στη νέα αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, θεμελιώνοντας έτσι τον ρόλο του κτιρίου, που παραμένει ο ίδιος μέχρι και σήμερα», διευκρινίζει.

Όποιος επιθυμεί να δει από κοντά το μοντέλο του κ. Πατέλη, θα έχει την ευκαιρία, από 23 έως 25 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα εκτεθεί στο Thessaloniki Comic Convention «The Comic Con 6», στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» της ΔΕΘ-Helexpo.

