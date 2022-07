Life

Ρώπα - Σκορδά: ο αμήχανος διάλογος στο “Πρωινό”, ο Λιάγκας και o Λιγνάδης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στιγμές αμηχανίας στο στούντιο της εκπομπής. Η αναφορά της ηθοποιού στον απόντα παρουσιαστή και οι καυστικές αναφορές της στο #MeToo και στην δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη.

Η Χρύσα Ρώπα και η Φαίη Σκορδά συναντήθηκαν την Παρασκευή στο στούντιο της εκπομπή «Το Πρωινό», απόντος του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Η συζήτηση μεταξύ των δύο γυναικών ξεκίνησε με εμφανή στοιχεία αμηχανίας, η οποία ήταν εμφανής και αργότερα, όταν έγινε ο ακόλουθος διάλογος μεταξύ τους:

Φαίη Σκορδά: Βάζουμε μια άνω τελεία. Πες τι έχεις να πεις για τα περαστικά...

Χρύσα Ρώπα: Περαστικά στον Γιώργο (ενν. τον Λιάγκα). Περιέργως, μου λείπει!

Φαίη Σκορδά: Δεν το περίμενες ότι θα έχεις αυτό το συναίσθημα. Μήπως είχες ετοιμαστεί ψυχολογικά για να κάνεις μια άλλου είδους συζήτηση και τώρα έπεσε η ταχύτητα; Την είχες ανεβάσει την ταχύτητα, είχε ανέβει η αδρεναλίνη εκεί πάνω, βλέπεις εμένα… κατέβηκε η ταχύτητα!

Χρύσα Ρώπα: Όχι, σε έχω κι εσένα για υψηλές αδρεναλίνες. Άμα σε μια εκπομπή και οι δύο φτάνουν (δείχνει προς τα επάνω)… δεν γίνεται! Κάποιος πρέπει να κρατάει τις ισορροπίες.

Ακολούθως συζήτησαν για τον Πέτρο Φιλιππίδη και τον Δημήτρη Λιγνάδη.

«Περαστικά στον Πέτρο Φιλιππίδη, ελπίζω αυτή η περιπέτεια να είναι περαστική σε ότι αφορά το θέμα της υγείας του. Η υγεία του είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Όλα τα κομμάτια είναι ξεχωριστά», είπε η Χρύσα Ρώπα.

Αμέσως μετά, οδηγώντας την συζήτηση στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη, η ηθοποιός είπε «Εγώ είμαι κάργα #MeToo και όλα τα άλλα τα θεωρώ “δράκους”, σε ότι αφορά αυτές τις 3-4 περιπτώσεις. Είμαι κάργα #MeToo, δεν το συζητώ καθόλου».

«Επί της ουσίας, αυτό το γεγονός, μου είναι ασύλληπτο και το κρατάω μακριά: αυτοί οι βιασμοί, η παιδεραστία… αυτή η περίπτωση. Δεν το μπορώ, δεν το αντέχω ούτε εγκεφαλικά ούτε ψυχικά. Όμως, με απασχολεί και με προβληματίζει η αντιμετώπιση των τρίτων γύρω από αυτό το θέμα. Βγαίνουν απίστευτα πράγματα: προσβλητικά, μειωτικά, ρατσιστικά… έχει ξεφύγει πιά. Νιώθω ότι είναι επιθεώρηση η υπεράσπιση της συγκεκριμένης περίπτωσης», είπε η ηθοποιός

«Είναι ένας άνθρωπος που δεν ξέρουμε για ποιόν λόγο ή μάλλον ξέρουμε: για να ρίξουμε την Κυβέρνηση… βρήκαμε κάποιους που είναι φτωχοί, μαύροι, ομοφυλόφιλοι κατωτέρου επιπέδου, είναι πόρνοι, αποβράσματα, που μπήκαν σε μια σκευωρία που υποκίνησε το ΣΕΗ και καταλήξαμε ότι αυτός ο βρωμερός κλάδος, που είναι «όλοι ένα κρεβάτι», θέλει να κάνει κακό σε έναν τόσο ταλαντούχο άνθρωπο, οραματιστή, τόσο καλό και συμπονετικό που έπαιρνε τα παιδάκια σπίτι του και ενώ μιλάμε για έναν τόσο μεγάλο ηθοποιό δεν πήγαινε στα στέκια τα καλλιτεχνικά, αλλά του άρεσε να πηγαίνει στα γήπεδα με τους νέους», είπε η Χρύσα Ρώπα, σχολιάζοντας έτσι όσα υποστηρίζει ο Δημήτρης Λιγνάδης και ο συνήγορος του, Αλέξης Κούγιας.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την Χρύσα Ρώπα στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Δημητρακόπουλος: ο Φιλιππίδης μπορεί να πεθάνει ανά πάσα στιγμή, αλλά ζητά να έρθει στην δίκη

“Το Πρωινό” - Λέων: Η Πισπιρίγκου ζήτησε να γίνει τεχνικός σύμβουλος της! (βίντεο)

Viral βίντεο: Οι γιαγιάδες από την Κρήτη... ξαναχτυπούν με “Μελιτζάνα από Αλάνα”