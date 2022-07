Κοινωνία

Γεωργία Μπίκα: Απαλλάσσεται με βούλευμα ο 27χρονος που είχε καταγγελθεί για βιασμό

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή την 60 σελίδων εισήγηση της εισαγγελέως Πρωτοδικών



Απαλλακτικό είναι το βούλευμα για τον 27χρονο που καταγγέλθηκε από την 24χρονη Γεωργία Μπίκα στη Θεσσαλονίκη για βιασμό, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, σε δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου της πόλης.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, με βούλευμα που δημοσιεύτηκε κάνει δεκτή την 60 σελίδων εισήγηση της εισαγγελέως Πρωτοδικών Κυριακής Κλιάμπα, η οποία, βασίζοντας το σκεπτικό της απαλλακτικής της πρότασης στο σύνολο των αποδεικτικών μέσων της δικογραφίας -και μεταξύ αυτών σε καταθέσεις μαρτύρων- αλλά και στα επιστημονικά αποτελέσματα των εξετάσεων από τα Εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Θεσσαλονίκης και της Βέρνης, κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα όσα κατέθεσε η εγκαλούσα «αποτελούν μυθεύματα και ασύστολα ψεύδη».

«Έπλασε μια ιστορία με ηρωίδα θύμα την ίδια, διανθίζοντάς την κάθε φορά κατά το δοκούν με χονδροειδέστατα ψεύδη, ώστε να προσδώσει μεγαλύτερη αληθοφάνεια στην περιγραφή των γεγονότων, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως θύμα βιασμού από τον κατηγορούμενο και όχι μόνον», ανέφερε η εισαγγελική πρόταση.

Οι δικαστές του Συμβουλίου, εκτός από την απαλλαγή του 27χρονου, επιβάλλουν στην καταγγέλλουσα τα δικαστικά έξοδα, υιοθετώντας και ως προς το σκέλος αυτό την εισαγγελική πρόταση.

O 27χρονος αντιμετώπιζε το αδίκημα των «γενετήσιων πράξεων χωρίς τη συναίνεση της παθούσας» και μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, όπου αρνήθηκε την εις βάρος του αποδιδόμενη πράξη, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

