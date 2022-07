Οικονομία

Γεωργιάδης: Πρόστιμα 40000 ευρώ σε βενζινάδικα για αισχροκέρδεια

Συστάσεις για να σταματήσουν την παράνομη πρακτική αποκόμισης οφέλους υπέρ του κανονικού έγιναν σε άλλα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 40.000 ευρώ επιβάλλονται, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνι Γεωργιάδη, σε οκτώ πρατήρια υγρών καυσίμων καθώς σε ελέγχους της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα οκτώ πρατήρια διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν τις κείμενες διατάξεις περί αθέμιτης κερδοφορίας (Νόμος 4818/2021).

Ταυτόχρονα, έγιναν συστάσεις και σε άλλα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων «ώστε να παύσουν την παράνομη πρακτική αποκόμισης οφέλους υπέρ του κανονικού» όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Από τα 11 πρατήρια τα πέντε βρίσκονται στη Λακωνία, από δύο σε Αττική και Ρόδο και από ένα σε Σέρρες και Νάξο.

