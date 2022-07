Πολιτική

ΥΠΕΞ: Διάβημα στην Ρωσία για την απέλαση Ελλήνων διπλωματών

Τι αναφέρεται στο διάβημα που επιδόθηκε στον πρέσβη της Ρωσίας στην Ελλάδα, σχετικά με τις απελάσεις μελών των διπλωματών και προξενικών Αρχών

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών πραγματοποίησε νωρίτερα διάβημα προς τον εδώ Ρώσο Πρέσβη, αναφορικά με την απέλαση οκτώ Ελλήνων διπλωματών από τις διπλωματικές και προξενικές Αρχές στην Ρωσία.

Τόνισε ότι η ρωσική αντίδραση ήταν δυσανάλογη σε σύγκριση με τα μέτρα που είχε ανακοινώσει η χώρα μας κατά συγκεκριμένων Ρώσων διπλωματών, οι οποίοι είχαν κηρυχθεί ανεπιθύμητοι, καθώς είχαν αποδεδειγμένα επιδείξει δράση που δεν συνάδει με διπλωματική τους ιδιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις του 1961 και της Σύμβασης της Βιέννης για τις Προξενικές Σχέσεις του 1963.

Αντιθέτως, οι απελάσεις των Ελλήνων διπλωματών δεν έχουν καμία δικαιολογητική βάση, πέραν του ότι λειτουργούν ως δυσανάλογα αντίποινα. Υπογραμμίστηκε επίσης ότι οι ανωτέρω Έλληνες διπλωμάτες σε καμία περίπτωση δεν παραβίασαν τις Συμβάσεις της Βιέννης.

Τέλος, εκφράστηκε η διαμαρτυρία της ελληνικής πλευράς για το περιεχόμενο πρόσφατων δηλώσεων Ρώσων αξιωματούχων και τονίστηκε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται γενικεύσεις και διατύπωση κατηγοριών εναντίον της χώρας μας που δεν μπορούν να επαληθευθούν.

