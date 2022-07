Κοινωνία

Μητέρα Γρηγορόπουλου: Αμετανόητος δολοφόνος ο Κορκονέας - Δεν έχω απάντηση γιατί έχασα το παιδί μου

Την απογοήτευσή της για την απόφαση αποφυλάκισης του Επαμεινώνδα Κορκονέα, εξέφρασε η μητέρα του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, Τζίνα Τσαλικιάν

Για την απόφαση αποφυλάκισης του Επαμεινώνδα Κορκονέα από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας μίλησε η μητέρα του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, Τζίνα Τσαλικιάν.

«Αισθάνθηκα τεράστια απογοήτευση. Θεωρώ ότι η απόφαση αυτή είναι μία από τις μελανότερες σελίδες για τη δικαστική ιστορία της χώρας μας και θέλω να φροντίσω με όλες μου τις δυνάμεις να διορθωθεί αυτό» σημείωσε, προσθέτοντας πως οι δικηγόροι της «προέβησαν χθες σε διάβημα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπου έγινε δεκτό, ότι αυτή η απόφαση δεν ήταν σωστή και θεωρώ ότι θα ασκηθεί καινούργια έφεση και από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου».

Σημειώνεται πως με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου της Λαμίας, αποφυλακίζεται ο Επαμεινώνδας Κορκονέας, έπειτα από τρία «όχι» από τους δικαστές και τέσσερα «ναι» από τους ενόρκους.

Η μητέρα του άτυχου μαθητή τόνισε σχετικά με τη διαδικασία: «Δεν είχαμε δικαίωμα λόγου. Μείναμε σαν διακοσμητικά πρόσωπα στην αίθουσα, έπειτα από απόφαση των τριών δικαστών, προτού γίνει η εκλογή των ενόρκων, κάτι που είναι παράνομο, και ακριβώς γι’ αυτό θα ζητηθεί πειθαρχικός έλεγχος από τους συνηγόρους μου».

«Όπως αποδείχθηκε από την ακροαματική διαδικασία δεν υπήρχαν επεισόδια και συμπλοκές στο σημείο που έγινε αυτό το έγκλημα. Ο ίδιος ο Κορκονέας, στην απολογία του, ομολόγησε ότι απάντησε ψέματα για να δικαιολογήσει τη χρήση όπλου και να έχει ευνοϊκότερη μεταχείριση από το πειθαρχικό συμβούλιο. Πολλοί όμως επιμένουν να πιστεύουν στα μυθεύματα του Κορκονέα, της οικογένειάς του και των συνηγόρων υπεράσπισης και αγνοούν το συνταρακτικό βίντεο της κ. Βαλιάτσα, το οποίο αποκάλυπτε ότι πριν τη δολοφονία υπήρχε απόλυτη ησυχία στο σημείο και αποκάλυψε επίσης την στοχευμένη ευθεία βολή του Κορκονέα» σημείωσε.

«Σε πρόσφατη ανάρτηση αναρχικών μνημονεύεται ο Αλέξανδρος ως ο αναρχικός μαθητής Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, σε παρόμοιες αναρτήσεις από παρεμφερείς οργανώσεις τον θεωρούν μέλος της ομάδας τους και συναγωνιστή τους. Αυτά είναι ανυπόστατα και ψευδή. Απλά υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός που πιστεύουν στα μυθεύματα του Κορκονέα. Οι δύο αστυνομικοί έλαβαν εντολή από το κέντρο να μεταβούν σε κάποιο περιστατικό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτοί παράκουσαν την εντολή και μετέβησαν στο σημείο στο οποίο αργότερα διέπραξαν τη δολοφονία. Εκεί δεν υπήρχαν ομάδες παιδιών, ταραχοποιών, απλώς 4-5 παιδιά που έπαιζαν και οι θαμώνες των καφετεριών εκεί έπιναν αμέριμνοι τον καφέ τους. Αυτό αποτελεί για εμένα ένα αδυσώπητο ερωτηματικό «γιατί δολοφόνησαν τον Αλέξανδρο;». Δεν έχω καμία απάντηση και θα έχω μία απορία μέχρι το τέλος της ζωής μου γιατί έχω χάσει το παιδί μου.

Επειδή δεν μπορώ να το αποδώσω κάπου αλλού θα πω ότι πιστεύω πως εκείνη την περίοδο – με δεδομένες τις πολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν – υπήρχε μια προσπάθεια αποσταθεροποίησης του Πολιτεύματος και ήθελαν να γίνει μία ακραία πράξη στο κέντρο της Αθήνας, όπως και πραγματικά έγινε.

Δεν έχω να ρωτήσω τίποτα τον Κορκονέα. Ένας διάλογος μαζί του θα ήταν αδιανόητος. Θεωρώ πως μετά τη δολοφονία επεδόθησαν σε μια προσπάθεια κατασυκοφάντησης του Αλέξανδρου και προσβολής της μνήμης του. Τον θεωρώ αμετανόητο δολοφόνο. Δεν έχω να πω τίποτα μαζί του. Δεν έχει να μου απαντήσει σε τίποτα. Είναι άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί συνεχώς ψέματα» κατέληξε η μητέρα του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Σνώ συνέχεια υπήρξε και στο διάβημα των συνηγόρων της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Όπως αναφέρουν οι συνήγοροι της μητέρας του, "Μόλις ενημερωθήκαμε ότι, μετά το χθεσινό διάβημά μας, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζήτησε επισήμως με έγγραφό της, την διαβίβαση της αποφάσεως του ΜΟΕ Λαμίας περί αναγνώρισης ελαφρυντικού στον δράστη της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, για την εξέταση της περίπτωσης άσκησης αναίρεσης. Η άμεση ενεργοποίηση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου αποτελεί εγγυητική θεσμική κίνηση, απέναντι σε όσα αδιανόητα συνέβησαν όλες αυτές τις ημέρες στην υπόθεση δολοφονίας του Αλέξανδρου. Ως συνήγοροι της οικογένειας, συνεχίζουμε τις ενέργειές μας και καλούμε τους πολίτες σε συνεχή εγρήγορση".

