Ερντογάν: Δεν έχουμε καμιά έγνοια να κάνουμε πόλεμο με την Ελλάδα

Ο Τούρκος Πρόεδρος επιμένει στο αφήγημα ότι τα ελληνικά μαχητικά παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο της Τουρκίας και η χώρα του είναι υποχρεωμένη να απαντήσει.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε νέες δηλώσεις του, υπογράμμισε ότι «δεν έχουμε καμιά έγνοια να μπούμε σε πόλεμο με την Ελλάδα ή να κάνουμε πόλεμο. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν τηρεί τις υποσχέσεις της, το πρόβλημα είναι εδώ».

«Έκαναν δηλαδή 147 παραβιάσεις εναέριου χώρου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εδώ. Λοιπόν, αν είμαστε γείτονες, αν είμαστε φίλοι, αν θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά, γιατί παραβιάζετε τον εναέριο χώρο μας 147 φορές; Φυσικά, αν κάνετε τέτοιες παραβιάσεις, τότε ποιο είναι το καθήκον μας; Η αεροπορία μου επίσης θα σηκωθεί και θα σας δώσει την εικόνα που χρειάζεστε. Αυτό κάνει η αεροπορία μας», υποστήριξε ο κ. Ερντογάν και συνέχισε.

«Αν δεν το κάνει αυτό, τι θα πουν οι πολίτες μου; Πού είναι οι ένοπλες δυνάμεις μας; Γι' αυτό οι ένοπλες δυνάμεις μας κάνουν αυτό που τους αναλογεί, και αν συνεχιστούν αυτές οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου, θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί.

Εδώ να πω ότι ο Μητσοτάκης μας δικαίωσε, αλλά πολλοί αρχηγοί, δεν ξέρω ποιος τους παρακίνησε, έκαναν μεγάλες προσπάθειες να μας συμφιλιώσουν. Είπαμε ότι δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, κοιτάμε τι φέρνουν και τι παίρνουν οι μελλοντικές συνθήκες και αξιολογούμε ανάλογα».

