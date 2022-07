Οικονομία

ΑΜΣΤΕΛ: “Άσε την ψυχή σου να ξεχειλίσει, με μουσική!”

Η ΑΜΣΤΕΛ μας καλεί να αφήσουμε την ψυχή μας να ξεχειλίσει στα μεγαλύτερα μουσικά event του φετινού καλοκαιριού.

Σε ενημέρωση από την ΑΜΣΤΕΛ αναφέροντα τα εξής:

«Η ΑΜΣΤΕΛ υποστηρίζει και φέτος ενεργά τη μουσική και μας συνοδεύει στις δυνατές στιγμές που κάνουν την ψυχή μας να ξεχειλίζει, μέσα από τις χορηγίες της στα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ της χώρας. Μέσα από το amstelmusic.gr, η ΑΜΣΤΕΛ σας προσκαλεί να διεκδικήσετε εκατοντάδες εισιτήρια, για να παρακολουθήσετε από κοντά τα μεγαλύτερα φεστιβάλ και συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, όπως το Release Athens, τους Iron Maiden, την περιοδεία του Γιάννη Χαρούλη και πολλά άλλα.

Στο microsite της ΑΜΣΤΕΛ «Ασε την Ψυχή σου να ξεχειλίσει με Μουσική», μπορείτε να εγγραφείτε ως μέλη και να επιλέξετε τη συναυλία που σας ενδιαφέρει, έτσι ώστε να μπείτε στο διαγωνισμό και να κερδίσετε εισιτήρια για να ακούσετε την αγαπημένη σας μουσική, παρέα με την ΑΜΣΤΕΛ.

Για να ξεχειλίσει ακόμη περισσότερο η ψυχή σας με μουσική, οι νικητές του διαγωνισμού για το Release Athens κερδίζουν εισιτήρια για τη συναυλία της επιλογής τους και τη δυνατότητα του «skip the line», ώστε να μπουν στον συναυλιακό χώρο χωρίς να χάσουν χρόνο περιμένοντας στην ουρά. Επίσης, κάποιοι από τους νικητές κερδίζουν και μια αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης από το ΑΜΣΤΕΛ bar, το οποίο έχει προνομιακή θέση με μοναδική οπτική στη σκηνή, για να απολαύσουν δωρεάν μπίρα ΑΜΣΤΕΛ με την παρέα τους όσο η ψυχή τους ξεχειλίζει με την αγαπημένη τους μουσική.

Οι ήδη παρευρισκόμενοι θεατές του φεστιβάλ μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό που «τρέχει» μέσα από τα ποτήρια ΑΜΣΤΕΛ, σκανάροντας το QR code που θα βρουν πάνω στο κάθε ποτήρι, και να διεκδικήσουν στη στιγμή μοναδικά δώρα, όπως την αναβαθμισμένη εμπειρία στο ΑΜΣΤΕΛ bar και δωρεάν μπίρα, Limited Edition μπλουζάκι ΑΜΣΤΕΛ, σε συνεργασία με το Release Athens και επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι Release Athens.

#asetinpsihisou #amstelmusic

Γιατί έτσι μας αρέσει».

