Κοινωνία

Τροχαία - Αττική: Οδηγοί ταξί.. επιλέγουν τους πελάτες

Σαρωτικοί τροχονομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα (ταξί) την (28 και 29.6.2022)

Αποτελέσματα εξειδικευμένων τροχονομικών ελέγχων σε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα (ταξί) την (28 και 29.6.2022)

Στο πλαίσιο διενέργειας εξειδικευμένων τροχονομικών ελέγχων σε Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητα (ταξί), που πραγματοποιήθηκαν στις 28 και 29.06.2022 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), σε διάφορες περιοχές της Αττικής (Κ.Τ.Ε.Λ. Κηφισού, Σ.Σ. Λαρίσης, Πλατεία Μοναστηρακίου), βεβαιώθηκαν τριάντα εννέα (39) παραβάσεις ειδικών διατάξεων που αφορούν το νόμιμο της κυκλοφορίας και οδήγησης ταξί και της μη τήρησης της τροχαίας νομοθεσίας.

Ειδικότερα, εκ των ανωτέρω παραβάσεων οι εικοσιπέντε (25) αφορούσαν διοικητικές παραβάσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ. και οι δεκατέσσερις (14) πειθαρχικές παραβάσεις της ειδικότερης τροχαίας νομοθεσίας για τα ταξί, ως εξής:

• Επτά (7) για στέρηση ειδικής άδειας οδήγησης ταξί,

• Τέσσερις (4) για επιλογή επιβατών,

• Τέσσερις (4) για μη ανάρτηση ειδικής άδειας οδήγησης ταξί,

• Τρείς (3) για άρνηση μίσθωσης,

• Τρείς (3) για μη λειτουργία ταξιμέτρου ενώ το ταξί ήταν μισθωμένο,

• Μία (1) για στέρηση άδειας οδήγησης,

• Μία (1) για οδήγηση ταξί ενώ είχε λήξει η ισχύς της ειδικής άδειας οδήγησης,

• Μία (1) για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

• Μία (1) για αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου,

• Μία (1) για αναμονή εκτός καθορισμένου χώρου στάθμευσης

• Οκτώ (8) για παραβίαση κάθετης σήμανσης (ρυθμιστική πινακίδα Ρ-40 [Απαγόρευση στάσης-στάθμευσης οχημάτων]),

• Μία (1) για παραβίαση κάθετης σήμανσης (ρυθμιστική πινακίδα Ρ-7 [Απαγόρευση εισόδου σε όλα τα οχήματα]),

• Τέσσερις (4) λοιπές παραβάσεις.

Επίσης, αφαιρέθηκαν:

• Είκοσι τέσσερις (24) άδειες κυκλοφορίας και ισάριθμα ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας,

• Τρείς (3) ειδικές άδειες οδήγησης ταξί και,

• Τέσσερις (4) άδειες οδήγησης.

Παρόμοιες ειδικές εξορμήσεις θα προγραμματισθούν και θα πραγματοποιηθούν και στο μέλλον, σε όλο το οδικό δίκτυο της Αττικής.

