Συλλήψεις μελών συμμορίας που έκλεβε μοτοσικλέτες

Πως δρούσαν για να αποφύγουν τυχόν εντοπισμό των μοτοσικλετών από τους ιδιοκτήτες σε περίπτωση ύπαρξης συσκευής γεωεντοπισμού

Στη σύλληψη 3 ανδρών, μελών συμμορίας που διέπραττε κλοπές μοτοσικλετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής,

Εξιχνιάστηκαν 2 κλοπές μοτοσυκλετών και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ηλεκτρικός αναγνώστης εγκεφάλου οχημάτων και εξαρτήματα μοτοσυκλετών

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες προχθές, Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022, τρεις ημεδαποί, ως μέλη συμμορίας που διέπραττε κλοπές μοτοσυκλετών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της συμμορίας εμπλέκονται στην αφαίρεση από την περιοχή του Αγίου Δημητρίου και από το Μοσχάτο τουλάχιστον δύο μοτοσικλετών, τις οποίες μετέφεραν σε υπόγειο χώρο στάθμευσης στο Μοσχάτο, πλησίον συνεργείου που διατηρούσαν.

Μάλιστα, για να αποφύγουν τυχόν εντοπισμό των μοτοσικλετών από τους ιδιοκτήτες σε περίπτωση ύπαρξης συσκευής γεωεντοπισμού, αρχικά τις μετέφεραν σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης, όπου τις στάθμευαν για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο συνεργείο, οικίες καθώς και στον υπόγειο χώρο στάθμευσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 κλεμμένες μοτοσυκλέτες,

ηλεκτρικός αναγνώστης εγκεφάλου οχημάτων με καλώδιο σύνδεσης,

θήκη γυαλιών,

μπρελόκ,

3 κινητά τηλέφωνα,

2 πινακίδες κυκλοφορίας,

συμβόλαιο αγοροπωλησίας με συμβαλλόμενο, έναν εκ των συλληφθέντων,

9 αυτοκόλλητα επιτυχούς ελέγχου ΚΤΕΟ με ταυτόσημη την ημερομηνία επανελέγχου,

εξαρτήματα μοτοσυκλέτας (μπαγκαζιέρες, ντεπόζιτο, πλαστικά καλύμματα και μέρη τιμονιού, κινητήρας, ηλεκτρονική συσκευή, βάση σέλας) και

μπουτόν γκαραζόπορτας

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

