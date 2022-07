Κοινωνία

Μύκονος: “ξελόγιασε” 17χρονη μέσω Instagram και την πήγε στο νησί για να την εκδίδει

Οι δράστες «ψαρεύουν» τα θύματα μέσω Instagram και Facebook ανεβάζοντας φωτογραφίες που φαίνεται να ζουν σαν «μεγιστάνες»

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα μαστροπείας που δρα στη Μύκονο, όπως προκύπτει από την καταγγελία γονέων 17χρονης, που έπεσε θύμα 35χρονου Ιρανού, ο οποίος αφού την ξελόγιασε μέσω Instagram, την πήγε στη Μύκονο με στόχο να την εξωθήσει σε συνουσία, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Ειδικότερα, την Κυριακή 17 Ιουνίου η μητέρα της 17χρονης κοπέλας μετέβη στην Υποδιεύθυνση Ανηλίκων Αττικής και ενημέρωσε τους έμπειρους αξιωματικούς ότι η κόρη της αποχώρησε εκουσίως από την οικία τους προς άγνωστο προορισμό με την υποστήριξη άγνωστων δραστών. Οι γονείς της ανήλικης εξέφρασαν υποψίες ότι πιθανόν η κόρη τους να βρίσκεται στη Μύκονο χωρίς να γνωρίζουν όμως ακριβή τοποθεσία. Είπαν δε στους αστυνομικούς του Ανηλίκων ότι αντιλήφθηκαν συνομιλίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της κόρης τους με άγνωστο άνδρα ο οποίος της έταζε χλιδάτες διακοπές στη Μύκονο, πιθανότητα με ερωτικό αντάλλαγμα. Ο εν λόγω άνδρας όπως διαπιστώθηκε μετά από έρευνα των αστυνομικών είναι 35 ετών, Ιρανικής καταγωγής και διαμένει προσωρινά στο κυκλαδίτικο νησί.

Το βράδυ της Δευτέρας 18 Ιουνίου η 17χρονη κοπέλα ενημέρωσε την μητέρα της ότι σκόπευε να ταξιδέψει στη Μύκονο με το πλοίο της γραμμής Thunder με ώρα άφιξης στο λιμάνι του Πειραιά στις 20.00 της ίδιας ημέρας. Η 17χρονη έφτασε στη Μύκονο και από το λιμάνι του νησιού την παρέλαβε ο 35χρονος Ιρανός ο οποίος την οδήγησε στο σπίτι που νοικιάζει στην περιοχή Πετειναρός. Εκεί αποκαλύφθηκαν οι προθέσεις του καθώς αποπειράθηκε να την εξωθήσει σε συνουσία τόσο μαζί του, όσο και με άλλα άγνωστα άτομα έναντι χρηματικής αμοιβής.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων είχαν ήδη δώσει σήμα στην Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου και έτσι την επόμενη μέρα, Τρίτη 19 Ιουνίου ο 35χρονος Ιρανός Τ.Μ συνελήφθη στις 14.20 το μεσημέρι και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.290 ευρώ και 615 δολάρια ΗΠΑ ως προερχόμενο από παράνομες συναλλαγές καθώς κι ένα κινητό τηλέφωνο.

Ακολούθησε κατ’ οίκον έρευνα στην οικεία του στον Πετεινάρο Μυκόνου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δυο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές όπως και τρία μέσα αποθήκευσης USB. Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές πρόκειται να αποσταλούν στη ΔΕΕ/Τμήμα Ανάλυσης και εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων. Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι μέσα στους σκληρούς δίσκους θα εντοπιστούν σοβαρά στοιχεία για την δράση του 35χρονου Ιρανού και των συνεργών του και θα αποκαλυφθεί το πλούσιο πελατολόγιο τους, στο οποίο περιλαμβάνονται γνωστά ονόματα επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο νησί. Σημειώνεται ότι μαζί με τον Ιρανό συνελήφθη κι ένας άντρας Αλβανικής καταγωγής ενώ αναζητούνται κι άλλα πρόσωπα που δεν ανευρέθηκαν κατά την έρευνα των Αρχών.

Οι δράστες ρίχνουν το δόλωμα σε νεαρές κοπέλες για να ενδώσουν στο κάλεσμά τους

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μέλη κυκλώματος μαστροπείας που δρα στη Μύκονο με θύματα νεαρές κοπέλες, Ελληνίδες και αλλοδαπές, τις οποίες και προσπαθούν να ξελογιάσουν τάζοντας τους πολυτελείς διακοπές στη Μύκονο με διαμονή σε βίλες του νησιού, ξαπλώστρες και τραπέζια φαγητού σε πανάκριβα beach bar και εστιατόρια. Οι δράστες «ψαρεύουν» τα θύματα τους κυρίως μέσω Instagram και Facebook, ανεβάζοντας στα προφίλ τους φωτογραφίες και βίντεο που τους δείχνουν να ζουν «σαν μεγιστάνες». Μετά ψάχνουν για νεαρές ευπαρουσίαστες κοπέλες που ενδώσουν στο κάλεσμα τους.

Όταν όμως οι νεαρές γυναίκες πατήσουν το πόδι τους στο νησί, συναντούν μια εντελώς διαφορετική εικόνα απ’ αυτό που είχαν στο μυαλό τους. Ναι μεν οι επιτήδειοι είναι έτοιμοι να τους προσφέρουν την «μεγάλη ζωή» που υπόσχονταν μέσα από τα μηνύματα που αντάλλαζαν, όχι όμως χωρίς αντάλλαγμα όπως άλλωστε συνέβη και στην περίπτωση της 17χρονης.

