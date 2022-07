Αθλητικά

ΑΕΚ: Ο Γιόνσον το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα

Ο 29χρονος διεθνής Δανός, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην ισπανική Κάντιθ.

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία με τον Γενς Γιόνσον, ο οποίος θα γίνει το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ για το καλοκαίρι του 2022, μετά τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Το πρωί της Παρασκευής ο τεχνικός διευθυντής της Ένωσης, Ράντεκ Κουχάρσκι «πέταξε» στη Δανία για να κλείσει το deal και νωρίς το απόγευμα αυτό έγινε πραγματικότητα.

Ο 29χρονος άσος που έμεινε ελεύθερος από την Κάντιθ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο και αναμένεται τη Δευτέρα στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί άμεσα στη ομάδα.

Ο Γιόνσον ξεκίνησε την καριέρα του στην Άαρχους στην οποία ανήκε έως το 2016. Στη συνέχεια έπαιξε για τέσσερα χρόνια (2016-2020) στην Τουρκία με την Κονιασπόρ με την οποία κατέκτησε το κύπελλο και συμμετείχε στο Europa League για δύο συνεχόμενες σεζόν (2016/17 και 2017/18).

Το 2020 πήρε μεταγραφή στην Κάντιθ, «νεοφώτιστη» τότε στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, όπου ο Γιόνσον συμμετείχε σε 57 ματς σε δύο αγωνιστικές περιόδους. Επίσης, έχει 5 συμμετοχές στην εθνική Δανίας, στην οποία έκανε ντεμπούτο το Νοέμβριο του 2020.

