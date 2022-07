Κοινωνία

Πέτρος Φιλιππίδης: Πρόταση Εισαγγελέα για αποφυλάκιση με όρους

Ποιοι θα είναι οι περιοριστικοί όροι, εάν υιοθετηθεί η πρόταση της Εισαγγελέως.





Την αποφυλάκιση, με περιοριστικούς όρους, του Πέτρου Φιλιππίδη εισηγήθηκε η εισαγγελέας έδρας,που θα αποφασίσει αν θα παρατείνει ή όχι και για τρίτο εξάμηνο την κράτηση του κατηγορούμενου ηθοποιού και θιασάρχη.

Η συζήτηση για την παράταση ή μη της προφυλάκισης του καλλιτέχνη διεξάγεται απόντος από το δικαστήριο του κατηγορούμενου, ο οποίος εισήχθη σήμερα τα ξημερώματα εσπευσμένα στο Νοσοκομείο της Νίκαιας με συμπτώματα που, σύμφωνα με την υπεράσπιση του, παραπέμπουν σε εγκεφαλικό.

Κατά την εισαγγελική λειτουργό, ο 59χρονος ηθοποιός και θιασάρχης πρέπει να εξέλθει από τη φυλακή με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του ανά τακτά διαστήματα και επιπλέον με την επιβολή καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ.

Στην πρόταση της η εισαγγελέας ανέφερε ότι δεν θεωρεί πως ο κατηγορούμενος, για έναν βιασμό κατ' εξακολούθηση και δύο απόπειρες βιασμού κατά τριών συναδέλφων του, παραμένει επικίνδυνος για την διάπραξη νέων αδικημάτων. Αιτιολόγησε δε την κρίση της αυτή, επισημαίνοντας ότι είναι ανεπιθύμητος στον τόπο δράσης του, δηλαδή σε θεατρικούς χώρους και επιπλέον ότι πλέον οι συνεργάτιδες του είναι ενημερωμένες για όσα του καταλογίζονται και επομένως "υποψιασμένες". Ανέφερε ακόμη πως «δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του δικαστηρίου ίδιες συμπεριφορές στο πρόσφατο παρελθόν» και πως «στο παρόν στάδιο κρίνεται ότι η επιβολή περιοριστικών όρων είναι επαρκής και ικανή για να τον αποτρέψει από ίδιες πράξεις και να εξασφαλίσει την παρουσία του στο δικαστήριο. Έχει γνωστή κατοικία, δεν υπήρξε φυγόδικος ή φυγόποινος».

Κατά την εξέταση του θέματος της παράτασης ή μη της προσωρινής κράτησης, στο δικαστήριο κατέθεσε γιατρός που παρακολουθεί τον ηθοποιό ο οποίος τόνισε πως ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει επιβαρυμένη υγεία εξαιτίας σακχαρώδους διαβήτη. «Ο σακχαρώδης διαβήτης αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης καρδιαγγειακών παθήσεων. Αυτό που συνέβη ήταν αναμενόμενο λόγω του υποκείμενου νοσήματος και λόγω του ότι βρέθηκε σε έντονα στρεσογόνες συνθήκες που μπορεί να του προκαλέσουν τέτοια θέματα. Πρακτικά αυτό που έπαθε σημαίνει ότι τμήμα του εγκεφάλου του δεν αιματώθηκε».

Η απόφαση για το θέμα της προσωρινής κράτησης του ηθοποιού θα ληφθεί σε λίγη ώρα.

