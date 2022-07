Αθλητικά

Wimbledon: Η Σάκκαρη αποκλείστηκε από την Μαρία Τατιάνα

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, μακριά από τον καλό της εαυτό, ηττήθηκε από την Γερμανίδα αντίπαλο της και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά.

Ήττα-αποκλεισμός για την Μαρία Σάκκαρη, η οποία ολοκλήρωσε στην φάση των «32» σήμερα τη διαδρομή της στο Γουίμπλεντον, γνωρίζοντας την ήττα με 6-3, 7-5 μετά από 90 λεπτά αγώνα, από την Τανιάνα Μαρία (Νο 103 στον κόσμο), η οποία κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά στους «16» του κορυφαίου τουρνουά. Αντίθετα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια για 6η φορά στην καριέρα της δεν θα έχει την ευκαιρία ν΄ αγωνιστεί για δεύτερη εβδομάδα στο λονδρέζικο Major.

Η Τατιάνα Μαρία έκανε το break σε ένα κρίσιμο σημείο του πρώτου σετ, φτάνοντας στο 5-3, για να καταφέρει στη συνέχεια να προηγηθεί (6-3). Νωρίτερα η Σάκκαρη είχε τρεις ευκαιρίες για να φτάσει εκείνη στο break, ωστόσο τελικά η 34χρονη υπερασπίστηκε το σερβίς της.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε δύσκολα το πρώτο γκέιμ στο δεύτερο σετ, αλλά στη συνέχεια έκανε το break για να αποκτήσει το έλεγχο του παιχνιδιού. Μέχρι το έβδομο γκέιμ (5-2), αφού στη συνέχεια η Γερμανίδα μείωσε σε 5-3 και 5-4 με break, πριν ισοφαρίσει σε 5-5, αφού πρώτα σε αυτό το γκέιμ η Σάκκαρη έχασε δύο φορές το πλεονέκτημα για να τελειώσει το σετ και να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Έτσι η Τατιάνα Μαριά μπόρεσε να περάσει μπροστά με 6-5 και φτάσει στη μεγάλη νίκη με 7-5.

Οι δύο αθλήτριες είχαν βρεθεί στο παρελθόν δύο φορές αντιμέτωπες-μία σε επίπεδο ITF και μία στο τουρ της WTA- μετρώντας από μία νίκη. Η Τατιάνα Μαρία είχε επικρατήσει στο πρώτο ματς το 2014, ενώ η Σάκκαρη στο δεύτερο πριν από μερικούς μήνες στο Australian Open.

Στους «16» η Τατιάνα Μαρία θα αντιμετωπίσει την Γελένα Οσταπένκο (Νο 12 στον κόσμο) η οποία νίκησε τη Ρουμάνα Ιρίνα-Καμέλια Μπέγκου 3-6, 6-1, 6-1, για να προκριθεί για τρίτη φορά στην καριέρα της στον 4ο γύρο του λονδρέζικου τουρνουά.

