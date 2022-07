Κόσμος

Ουκρανία: Τα σχολεία θα ανοίξουν ξανά τον Σεπτέμβριο

Τι ανακοίνωσαν οι αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας.



Τα σχολεία στο Κίεβο θα ανοίξουν ξανά την 1η Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα θα διδάσκονται παρουσία των μαθητών, ανακοίνωσαν οι αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Τα σχολεία, που εργάστηκαν διαδικτυακά μετά τη ρωσική εισβολή η οποία άρχισε στις 24 Φεβρουαρίου, είναι κλειστά αυτή την περίοδο λόγω των θερινών σχολικών διακοπών.

Η σημαντικότερη αποστολή στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς είναι να διασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών”, δήλωσε η Ολένα Φιντανιάν, επικεφαλής του τομέα εκπαίδευσης και επιστήμης στον δήμο του Κιέβου, σε ανακοίνωση.

Περιμετρικά των κτιρίων θα γίνονται έλεγχοι ώστε να αποκλειστεί η παρουσία εκρηκτικών μηχανισμών και αντιαεροπορικά καταφύγια μέσα στα σχολεία θα προμηθεύονται νερό, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

“Στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όλα τα σχολεία θα οργανώσουν απαραίτητα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για το τί θα πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που σημάνει συναγερμός για αεροπορική επιδρομή”, δήλωσε η Φιντανιάν.

Οι μαθητές που δεν μπορούν να επιστρέψουν στο Κίεβο θα μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους διαδικτυακά”, διευκρίνισε.

Οι ρωσικές δυνάμεις, αφού προσπάθησαν επί εβδομάδες μάταια να προσεγγίσουν το Κίεβο, στράφηκαν στην περιφέρεια του Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία.

Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι επέστρεψαν στη συνέχεια στην πρωτεύουσα, όπου οι ρυθμοί της ζωής ανακτώνται σταδιακά με το άνοιγμα των εστιατορίων και των καταστημάτων. Ωστόσο ένα πυραυλικό πλήγμα σε κτίριο κατοικιών τον Ιούνιο προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και των τραυματισμό αρκετών στο Κίεβο.

