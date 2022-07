Κοινωνία

Δολοφονία στη Ραφήνα: Βίντεο - ντοκουμέντο λίγο πριν τη συμπλοκή

Ο ΑΝΤ1 φέρνει στο φώς της δημοσιότητας, βίντεο ντοκουμέντο, λίγα λεπτά πριν από την άγρια δολοφονία του 42χρονου, σε κέντρο διασκέδασης στην Ραφήνα.

Οι δύο άνδρες που φέρονται ώς δράστες του ξυλοδαρμού μέχρι θανάτου, οδηγήθηκαν σήμερα στον Ανακριτή.

Είναι μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν την άγρια δολοφονία έξω από νυχτερινό μαγαζί της Ραφηνας, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Οπως φαίνεται στο βιντεο ντοκουμέντο, βγαίνει από την τουαλέτα πρώτα ο ένας κατηγορούμενος και ένας ακόμα από την παρέα του. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ακολουθεί το θύμα. Φοράει ένα λευκό μπλουζάκι και μια βερμούδα. Κατευθύνεται προς την παρέα των κατηγορουμένων. Εκεί υπάσχει αναστατώση μεταξύ τους που μεταφέρεται μπροστά από το μπαρ. Αμέσως ένας υπεύθυνος από το νυχτερινό μαγαζί πηγαίνει προς το μέρος τους για να τους χωρίσει και τελικά τους βγάζει από το μαγαζί.

Ακολουθεί η μοιραία για τον 42χρονο συμπλοκή. Οι δυο κατηγορούμενοι πέρασαν σήμερα το κατώφλι του ανακριτή. Είναι αντιμέτωποι με τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία.

Ο αδερφός του ενός κατηγορούμενου δηλώνει "ο αδερφός μου άδικα κατηγορείται. Το καλύτερο παιδι, όλα θα βγουν στην φορά θα αποκαλυφθούν".

Οι δύο 24χρονοι παρουσιάστηκαν στο τμήμα της Ραφήνας, όπου και φέρονται να δήλωσαν στους αστυνομικούς ότι δύο φορές το θύμα ήταν προκλητικό εναντίον τους .

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας κατέθεσε ότι βγήκαν από το κατάστημα και εκείνος επέστρεψε, γιατί είχε ξεχάσει τα τσιγάρα του. Και οι δυο ισχυρίζονται ότι ήταν ατύχημα.

Ο κατηγορούμενος ανέφερε "Είμαι αθώος. Δεν είχα ουδέποτε πρόθεση να τον σκοτώσω αλλά υπερασπίστηκα τον φίλο μου που κινδύνευε από το θύμα".

Ενώ ο κ. Γώγος, δικηγόρος του κατηγορούμενου "Πέρασαν μια κρίσιμη ανακριτική διαδικασία κτλ κτλ κτλ"

Αλλά και ο κ. Τσουκαλάς, δικηγόρος του έτερου κατηγορούμενου" Θέλω να πιστεύω ότι απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις κτλ κτλ"

Η πλευρά του θύματος κάνει λόγο για δολοφονία και μάλιστα ότι χρησιμοποίησαν σιδηρογροθιά κάτι που αρνούνται και οι δυο κατηγορούμενοι.

