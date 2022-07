Κοινωνία

Τροχαίο - Χαλάνδρι: Ελεύθερος ο 19χρονος - Του απαγορεύθηκε να οδηγεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 19χρονος αρνήθηκε πως έκαναν "κόντρες" με τον φίλο του που έχασε την ζωή του όταν συγκρούστηκε το όχημα που οδηγούσε σε δέντρο στο Χαλάνδρι.

Ελεύθερος, με επιβολή περιοριστικών όρων, αφέθηκε μετά την απολογία του ο 19χρονος που συνελήφθη για το θανατηφόρο τροχαίο στο Χαλάνδρι τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης με θύμα ένα 18χρονο.

Ο κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος της επικίνδυνης οδήγησης που προκάλεσε το θάνατο άλλου ανθρώπου, φέρεται να αρνήθηκε ότι έκαναν "κόντρες" με τον φίλο του που έχασε την ζωή του όταν συγκρούστηκε το όχημα που οδηγούσε σε δέντρο στην Λεωφόρο Παπανικολή στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 19χρονος υποστήριξε πως εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα με το αυτοκίνητο, έφυγε μπροστά και από πίσω ακολουθούσε ο 18χρονος όταν συνέβη το τροχαίο.

Ανακριτής και Εισαγγελέας επέβαλαν στον κατηγορούμενο τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης οδήγησης και της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Λέων: Η Πισπιρίγκου ζήτησε να γίνει τεχνικός σύμβουλος της! (βίντεο)

Καισαριανή: Ανήλικοι έπεσαν θύματα ένοπλης ληστείας μέσα σε σχολείο

Viral βίντεο: Οι γιαγιάδες από την Κρήτη... ξαναχτυπούν με “Μελιτζάνα από Αλάνα”