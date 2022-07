Πολιτική

Οικονόμου: Ο Ερντογάν ξεπέρασε τα εσκαμμένα

Αυστηρή απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Τούρκο Πρόεδρο, που δεν δίστασε να δώσει συμβουλές στους Έλληνες για το πώς θα ψηφίσουν!

Αυστηρή απάντηση στον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

«Η συνεχής ισχυροποίηση της Ελλάδας -στρατιωτικά, διπλωματικά και οικονομικά- στεναχωρεί τον κ. Ερντογάν και τον οδηγεί σε δηλώσεις που υπερβαίνουν τα εσκαμμένα. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν την ιστορική παιδεία και τον πατριωτισμό που επιβάλλεται ώστε να κρατούν ερμητικά κλειστά τα αυτιά τους στις παραινέσεις όσων επιβουλεύονται την Πατρίδα τους», αναφέρει ο κ. Οικονόμου και συνεχίζει.

«Είναι προφανέστατο ότι οι επιτυχίες του Πρωθυπουργού και η ενδυνάμωση της Ελλάδας δεν αφήνουν τον κ. Ερντογάν να ησυχάσει. Αν και ο ίδιος θα προτιμούσε μια Ελλάδα αδύναμη, εμείς κάνουμε και θα κάνουμε ανυποχώρητα όσα προάγουν τα εθνικά μας δίκαια. Εξάλλου, ο πραγματικά ισχυρός δεν έχει ανάγκη να το διαλαλεί κάθε τρεις και λίγο».

Νωρίτερα ο κ. Ερντογάν δεν έχανε ευκαιρία να κάνει δηλώσεις για τη χώρα μας και τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο σήμερα σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις ο κ. Ερντογάν αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά.

«Θα συνεχίσουμε να δίνουμε το απαραίτητο μάθημα σε όσους παραβιάζουν τον εναέριο μας χώρο. Θα προστατεύσουμε τα δυτικά χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορά μας, χωρίς να κάνουμε την παραμικρή παραχώρηση στα δικαιώματά μας στο Αιγαίο», ανέφερε ο κ. Ερντογάν.

«Συνιστούμε στην ελληνική κυβέρνηση αντί να κάνει νταηλίκια κρυμμένη κάτω από τη φούστα κάποιων, να πάρει ένα μάθημα τόσο από τις εξελίξεις στην περιοχή μας όσο και από τα γεγονότα πριν από έναν αιώνα», δήλωσε με αμετροέπεια και ξεπέρασε τα εσκαμμένα δίνοντας συμβουλές στον ελληνικό λαό για το πώς θα ψηφίσει.

«Ελπίζω ότι ο λαός της Ελλάδας θα δώσει δημοκρατικά το απαραίτητο μήνυμα και το μάθημα στη κυβέρνησή του, η οποία θα κυνηγήσει περιπέτειες που θα καταλήξουν σε καταστροφή για αυτούς».

