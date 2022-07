Life

Θέμης Αδαμαντίδης: Συνελήφθη για ξυλοδαρμό σε βάρος της συντρόφου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τραγουδιστής θα παραμείνει στο αστυνομικό τμήμα και αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Τι αναφέρει ο συνήγορός του, κ.Κούγιας

Συνελήφθη ο τραγουδιστής Θέμης Αδαμαντίδης λόγω κατηγοριών για βία στη συντρόφό του. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, με τη Βαρβάρα Κίρκη να καταγγέλλει τον τραγουδιστή για ξυλοδαρμό.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν το μεσημέρι έξω από χαρτοπαικτική λέσχη στους Αμπελόκηπους και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα Αλίμου, εκεί όπου υποβλήθηκε η μήνυση σε βάρος του.

Στο αστυνομικό τμήμα ο τραγουδιστής υπέβαλε, επίσης, μήνυση στη σύντροφό του για ψευδή καταμήνυση.

Ο Θέμης Αδαμαντίδης έχει οδηγηθεί στο κρατητήριο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου και θα παραμείνει, και αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Ο συνήγορος του τραγουδιστή, Αλέξης Κούγιας δήλωσε

"Όπως είναι γνωστό, το δικηγορικό μας γραφείο εκπροσωπεί τον κο Θέμη Αδαμαντίδη σε όλες τις νομικές του υποθέσεις.

Σήμερα το απόγευμα μια πρώην σύντροφός του, με την οποία έχει διακόψει τη σχέση του τις προηγούμενες μέρες, γνωρίζοντας ότι σήμερα το βράδυ έχει συναυλία, με σκοπό να τον εκβιάσει, του έκανε μια ανυπόστατη μήνυση, με αποτέλεσμα ο κ. Αδαμαντίδης να συλληφθεί στα όρια του αυτοφώρου.

Εις βάρος της συγκεκριμένης κυρίας ο κ. Αδαμαντίδης υπέβαλε μήνυση για ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση, αλλά και για αυτοδικία, αφού αυτή δεν του έδινε τα κλειδιά του σπιτιού του και χρησιμοποιώντας τα του έκλεψε 7.000 ευρώ και γι’ αυτό το λόγο της υπεβλήθη μήνυση και για κλοπή.

Η συγκεκριμένη κυρία καταζητείται στα όρια του αυτοφώρου για τα ποινικά αδικήματα, τα οποία διέπραξε εις βάρος του κου Θέμη Αδαμαντίδη.

Λόγω της απουσίας του κου Κούγια, στο πλευρό του κου Αδαμαντίδη βρίσκονται δύο συνεργάτες του γραφείου μας και προσπαθούμε, ώστε με τη συνδρομή του κου Εισαγγελέα υπηρεσίας να αφεθεί ελεύθερος, για να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη συναυλία, τα εισιτήρια της οποίας έχουν εξαντληθεί.

Αθήνα, 01/07/2022

Με εκτίμηση

Αλέξιος Χ. Κούγιας"

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Χαλάνδρι: Ελεύθερος ο 19χρονος - Του απαγορεύθηκε να οδηγεί

Δημητρακόπουλος: ο Φιλιππίδης μπορεί να πεθάνει ανά πάσα στιγμή, αλλά ζητά να έρθει στην δίκη

Viral βίντεο: Οι γιαγιάδες από την Κρήτη... ξαναχτυπούν με “Μελιτζάνα από Αλάνα”