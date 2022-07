Αθλητικά

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα – πόλο: Ήττα από την Ιταλία στο θρίλερ του ημιτελικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι διεθνείς μας θα διεκδικήσουν την Κυριακή το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στον ηττημένο του ζευγαριού Ισπανία-Κροατία.

Ούτε στην πέμπτη απόπειρα κατάφερε η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών να προκριθεί στον τελικό ενός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχασε 11-10 από την Ιταλία στον ημιτελικό της Βουδαπέστης και θα αρκεστεί στη διεκδίκηση του χάλκινου μεταλλίου, την Κυριακή 3/7 (15:30), απέναντι στον ηττημένο του ζευγαριού Ισπανία-Κροατία. Οι «σετεμπέλο» από την πλευρά τους θα έχουν την ευκαιρία να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν πριν τρία χρόνια στη Γκουανγκζού, παρά τη ριζική ανανέωση στην οποία προχώρησε ο Σάντρο Καμπάνια μετά τους Ολυμπιακούς του Τόκιο.

Η ελληνική ομάδα δεν είχε την αυτοσυγκέντρωση και την ψυχραιμία που απαιτείται σε ένα τέτοιο παιχνίδι και επέτρεψε στους Ιταλούς να ελέγξουν το ματς σχεδόν σε όλη τη διάρκειά του, χωρίς να αξιοποιήσει τα σημεία υπεροχής της. Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου πάλεψαν ως το τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά οι πρωταθλητές κόσμου είναι ασυναγώνιστοι όταν καλούνται να διαχειριστούν μία υπέρ τους κατάσταση και το απέδειξαν και σήμερα στην πισίνα «Αλφρεντ Χάγιος».

Μετά από ένα... αναγνωριστικό πρώτο τρίλεπτο, με αρκετά λάθη εκατέρωθεν, οι Ιταλοί εκμεταλλεύθηκαν τις αποβολές που κέρδισαν (3/3) και πήραν προβάδισμα 3-1 και 4-2 στο φινάλε της πρώτης περιόδου, έχοντας πετύχει ένα επιπλέον γκολ με μπάσιμο και ωραίο τελείωμα του Ιόκι Γκράτα, σε μία φάση όπου η ελληνική άμυνα ολιγώρησε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο διάστημα, η εθνική είχε 1/3 στον παίκτη παραπάνω, ενώ και τα δύο γκολ που πέτυχε είχαν αρκετή δόση τύχης, καθώς τα σουτ του Καλογερόπουλου και του Βλαχόπουλου κατέληξαν στα δίχτυα αφότου αλλοιώθηκαν σε μπλοκ.

Οι διεθνείς βελτίωσαν αισθητά την άμυνά τους στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο Βλαχόπουλος μείωσε γρήγορα, αλλά στη συνέχεια χάθηκαν δύο επιθέσεις με αριθμητικό πλεονέκτημα, ενώ ύστερα από μία φάση που οι διαιτητές έδωσαν συνολικά τέσσερις αποβολές (από δύο εκατέρωθεν), οι Αργυρόπουλος και Κάκαρης βρέθηκαν με δύο ποινές έκαστος. Μετά από ακόμη μία κερδισμένη αποβολή, ο Φουντούλης επιτέλους ισοφάρισε, αλλά οι «σετεμπέλο» απάντησαν άμεσα με δύο σουτ από την περιφέρεια (το πρώτο από τον Πρεσούτι στην εκπνοή του χρόνου επίθεσης, κι ενώ η εθνική είχε «βγάλει» την άμυνα με παίκτη λιγότερο). Ενα γκολ του Νικολαϊδη από κοντά μετά από ωραία κυκλοφορία της μπάλας στον παραπάνω, διαμόρφωσε το 6-5 του ημιχρόνου, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να κυνηγά συνεχώς στο σκορ.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Πρεσούτι να «σημαδεύει» το οριζόντιο δοκάρι σχεδόν εξ επαφής στον παίκτη παραπάνω και αμέσως μετά τον Γενηδουνιά να ισοφαρίζει. Από κει κι έπειτα το ματς ήταν σε «τεντωμένο σχοινί», με τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο να ανεβάζει κατακόρυφα την απόδοσή του και την εθνική να βγάζει διαδοχικές άμυνες με παίκτη λιγότερο, όμως κάποιες βιαστικές επιλογές στην επίθεση δεν της επέτρεψαν να περάσει μπροστά στο σκορ. Αντίθετα, ο Ντι Φούλβιο βρήκε για μία φορά χώρο και έδωσε ξανά προβάδισμα 7-6 στην Ιταλία, που ήταν και το σκορ στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου, με τις δύο ομάδες να χάνουν από δύο ευκαιρίες με αριθμητικό πλεονέκτημα.

Το ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου ήταν καταστροφικό για την ελληνική ομάδα, καθώς οι Πρεσούτι και Ντόλτσε σκόραραν στα ίσια και έδωσαν προβάδισμα τριών γκολ (9-6) στην ομάδα του Σάντρο Καμπάνια. Η εθνική κέρδισε διαδοχικές αποβολές και μείωσε σε 9-8 και 10-9, αλλά το γκολ του Ντι Φούλβιο 58΄΄ πριν τη λήξη «κλείδωσε» την ιταλική νίκη. Τα τελευταία δευτερολέπτα η προϋπάρχουσα ένταση κορυφώθηκε, υπήρξαν χτυπήματα εκατέρωθεν χωρίς οι διαιτητές να καταλογίσουν κάτι και ο Βλαχόπουλος με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 11-10. Τα τέσσερα δευτερόλεπτα που απέμεναν πήγαν να γίνουν θρίλερ, όταν οι Ιταλοί από τη σέντρα πέταξαν τη μπάλα εκτός πισίνας (!), αλλά η εθνική δεν μπόρεσε στην επαναφορά να κάνει το θαύμα.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 2-3, 1-1, 4-4

Η εθνική είχε 6/16 με παίκτη παραπάνω, 1/1 πέναλτι και 3 γκολ από την περιφέρεια

Η Ιταλία είχε 5/14 με παίκτη παραπάνω, 4 γκολ από την περιφέρεια, 1 από θέση φουνταριστού και 1 με μπάσιμο.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Γούβης (5΄08΄΄πριν τη λήξη του αγώνα) και ο Φουντούλης (1΄26΄΄ πριν το τέλος του ματς) και ο Ντόλτσε (στα 4΄΄).

Διαιτητές: Γκόλντενμπεργκ (ΗΠΑ), Τσβαρτ (Ολλανδία)

ΙΤΑΛΙΑ (Σάντρο Καμπάνια): Ντε Λούνγκο, Ντι Φούλβιο 2, Νταμόντε, Ιόκι Γκράτα 1, Φοντέλι, Κανέλα 1, Μαρτζιάλι, Ετσενίκε, Πρεσούτι 2, Μπρούνι 1, Ντι Σόμα 1, Ντόλτσε 3, Νικόζια

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Γενηδουνιάς 2, Σκουμπάκης, Καλογερόπουλος 2, Φουντούλης 1, Παπαναστασίου, Δερβίσης, Αργυρόπουλος, Γούβης, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης 1, Βλαχόπουλος 3, Τζωρτζάτος

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Λέων: Η Πισπιρίγκου ζήτησε να γίνει τεχνικός σύμβουλος της! (βίντεο)

Πέτρος Φιλιππίδης: Αποφυλάκιση υπό όρους για τον ηθοποιό

Viral βίντεο: Οι γιαγιάδες από την Κρήτη... ξαναχτυπούν με “Μελιτζάνα από Αλάνα”