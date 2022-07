Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στο Ιράν

Νεκροί και τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου είκοσι τραυματίστηκαν όταν σεισμός έπληξε το νότιο Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας· την αρχική δόνηση ακολούθησαν άλλες περίπου δέκα, ανάμεσά τους μία που έφθασε τους 6,3 βαθμούς.

«Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας του σεισμού και μέχρι στιγμής 12 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία», δήλωσε στην ιρανική κρατική τηλεόραση ο Μερντάντ Χασανζαντέ, ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων στην επαρχία Χουρμουζγκάν, που βρέχεται από τον Κόλπο. «Οι σωστικές προσπάθειες ολοκληρώθηκαν και τώρα διανέμουμε σκηνές για να στεγαστούν προσωρινά» οι σεισμοπαθείς, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, καταγράφηκαν δύο σεισμοί 6,1 και 6,3 βαθμών μετά τον πρώτο, μεγέθους 6,1 βαθμών, που ισοπέδωσε το χωριό Σάγιεχ Χος, κοντά στις ιρανικές ακτές στον Κόλπο.

Νωρίτερα, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) εκτίμησε ότι ο αρχικός σεισμός ήταν 6,0 βαθμών και ότι σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος, μόλις 10 χιλιομέτρων. Από την πλευρά του, το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS) έκανε λόγο για σεισμό 6,2 βαθμών με επίκεντρο περιοχή περίπου 100 χλμ. νοτιοδυτικά του λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς.

«Όλα τα θύματα σκοτώθηκαν στον πρώτο σεισμό, κανένας δεν υπέστη κάτι στους επόμενους δύο μεγάλους, επειδή ο κόσμος είχε ήδη βγει από τα σπίτια του», τόνισε ο Φουάντ Μουραντζαντέ, επικεφαλής των τοπικών αρχών στην περιοχή Μπαντάρ Λενγκέ, στο IRNA.

Το Ιράν, που βρίσκεται σε περιοχή όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες, έχει βιώσει αρκετούς καταστροφικούς σεισμούς. Το 2003, σεισμός 6,6 βαθμών στην επαρχία Κερμάν στοίχισε τη ζωή σε κάπου 31.000 ανθρώπους και ισοπέδωσε την αρχαία πόλη Μπαμ. Ο φονικότερος σεισμός στην ιστορία του Ιράν έγινε το 1990, είχε μέγεθος 7,4 βαθμών και στοίχισε τη ζωή σε 40.000 ανθρώπους στο βόρειο τμήμα της χώρας.

