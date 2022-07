Κόσμος

Λιβύη: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο κοινοβούλιο (βίντεο)

Διαμαρτυρήθηκαν για την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και το πολιτικό αδιέξοδο στη χώρα.



Διαδηλωτές εισέβαλαν απόψε στην έδρα του κοινοβουλίου της Λιβύης στο Τομπρούκ, διαμαρτυρόμενοι για την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και το πολιτικό αδιέξοδο στη χώρα.

Πολλά τηλεοπτικά κανάλια μετέδωσαν ότι οι διαδηλωτές μπήκαν στο κτίριο και το λεηλάτησαν. Στα πλάνα διακρίνεται πυκνός μαύρος καπνός γύρω από το κτίριο, καθώς οι διαμαρτυρόμενοι, στην πλειονότητά του νεαρής ηλικίας, έβαλαν φωτιά σε ελαστικά στους γύρω δρόμους.

Άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα μέρος του κτηρίου φλέγεται.

Το κοινοβούλιο ήταν άδειο όταν μπήκαν μέσα οι διαδηλωτές, αφού η σημερινή ημέρα ήταν αργία για τη Λιβύη.

Ένας διαδηλωτής έριξε με μπουλντόζα την πύλη της περιβόλου του κτιρίου, διευκολύνοντας την είσοδο των υπολοίπων στον χώρο. Αυτοκίνητα βουλευτών που ήταν σταθμευμένα εκεί πυρπολήθηκαν.

Λίγο αργότερα έφτασαν και άλλα μηχανήματα έργου και άρχισαν να ξηλώνουν ορισμένα τμήματα των εξωτερικών τοίχων του κτιρίου.

Άλλοι διαδηλωτές, ορισμένοι εκ των οποίων κρατούσαν τις πράσινες σημαίες του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι, πέταγαν στον αέρα έγγραφα που βρήκαν στα γραφεία.

Εδώ και πολλές ημέρες στη Λιβύη σημειώνονται πολύωρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και το πρόβλημα επιδεινώνεται λόγω του αποκλεισμού πολλών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, με φόντο τις διαφωνίες των δύο αντιπάλων κυβερνήσεων.

«Θέλουμε φως», φώναζαν οι διαδηλωτές.

«Πρέπει να παραδεχτούμε την αποτυχία μας και να αποσυρθούμε από την πολιτική σκηνή», σχολίασε ένας βουλευτής, ο Μπαλχέιρ Αλσάαμπ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Libya al-Ahrar. «Καλώ τους συναδέλφους μου βουλευτές καθώς και τα μέλη του Συμβουλίου του Κράτους να παραιτηθούμε ομαδικά ώστε να σεβαστούμε τη βούληση του λιβυκού λαού και να διαφυλάξουμε τη σταθερότητα της Λιβύης", είπε ένας άλλος βουλευτής, ο Ζιάντ Ντγέιμ.

Δύο αντίπαλες κυβερνήσεις διεκδικούν από τον Μάρτιο την εξουσία: η μία εδρεύει στην Τρίπολη, με επικεφαλής τον Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά και η άλλη, υπό τον Φάτι Μπασάγα, στηρίζει από το κοινοβούλιο του Τομπρούκ και τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, τον ισχυρό άνδρρα της ανατολικής Λιβύης. Οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές που ήταν προγραμματισμένες αρχικά για τον Δεκέμβριο του 2021, αναβλήθηκαν επ’ αόριστον.

Ο τελευταίος γύρος των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ολοκληρώθηκε την Πέμπτη στη Γενεύη, χωρίς να επιτευχθεί κάποια συμφωνία για το συνταγματικό πλαίσιο που θα επέτρεπε τη διεξαγωγή εκλογών. Στις διαπραγματεύσεις μετείχαν ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Τομπρούκ Αγκίλα Σάλεχ και ο πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου του Κράτους, που εδρεύει στην Τρίπολη, Χάλεντ αλ Μάσρι.

Νωρίτερα σήμερα οργανώθηκαν κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας σε πολλές πόλεις της Λιβύης, κυρίως με αφορμή τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση εν μέσω του καλοκαιριού. Στην Πλατεία Μαρτύρων της Τρίπολης, αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν φωνάζοντας συνθήματα εναντίον και των δύο αντιπάλων κυβερνήσεων που διεκδικούν την εξουσία στη Λιβύη. Αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στη χώρα τα τελευταία δύο χρόνια.

«Βαρεθήκαμε, βαρεθήκαμε! Το έθνος θέλει να ρίξει κυβερνήσεις! Θέλουμε ρεύμα!» φώναζαν οι διαδηλωτές στην Τρίπολη, ζητώντας εκλογές.

Αρκετές δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν επίσης σε άλλες πόλεις, όπως στη Βεγγάζη. Στην Αλ Κούμπα, στην ανατολική Λιβύη, οι κάτοικοι ζητούσαν να παραιτηθούν όλες οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί φορείς που δεν κατάφεραν να ανεβάσουν το βιοτικό επίπεδο του λαού.

Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας στη Λιβύη έχει υπονομευθεί από τον πόλεμο και το πολιτικό χάος καθώς σταμάτησαν οι επενδύσεις και οι εργασίες συντήρησης ενώ καταστράφηκαν και πολλές υποδομές. Το τελευταίο διάστημα, ομάδες που πρόσκεινται στην κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης απέκλεισαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να μειωθεί η παροχή καυσίμου στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και να επιδεινωθούν οι διακοπές ρεύματος.

