Διασώστης ΕΚΑΒ στον ΑΝΤ1: Θα μπορούσα να πεθάνω από τον ξυλοδαρμό (βίντεο)

Το πώς δέχθηκε την άνανδρη επίθεση εν ώρα εργασίας περιέγραψε στον ΑΝΤ1 ο διασώστης του ΕΚΑΒ.

Τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του, περιέγραψε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο διασώστης του ΕΚΑΒ.

Όπως είπε, ανταποκρινόμενο σε κλήση για πιθανό επεισόδιο μέθης, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ φρόντισε τον ασθενή και την ώρα που αποχωρούσε από το σημείο, ο δράστης του επιτέθηκε.

«Με έπιασε, με αιφνιδίασε, με χτύπησε στον τοίχο, με έπιασε πάλι, μπουνιές, κλωτσιές, δόντια και με φυγάδευσε διερχόμενο ΙΧ», περιέγραψε, τονίζοντας ότι, θα μπορούσε να χάσει τη ζωή του.

«Ο συνάδελφος ήταν εκεί κι έκανε ό,τι μπορούσε», κατέληξε για τον συνάδελφό του στο ΕΚΑΒ.

