Πάτρα: Η επιστολή στην Πισπιρίγκου και η... "ομολογία" της (βίντεο)

Συνεχίζεται η "κόντρα" μεταξύ ιατροδικαστών. Τι αναφέρει το πόρισμα για Ίριδα και Μαλένα

Το θρίλερ της Πάτρας συνεχίζεται με τις αποκαλύψεις να διαδέχονται η μία την άλλη.

Στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" βρέθηκε καλεσμένος το πρωί του Σαββάτου ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων "ο κάθε συνάδελφος όταν εκτίθεται σε μία υπόθεση θα πρέπει να μιλά μόνο με επιστημονικά δεδομένα" και αναφερόμενος στο πόρισμα Καρακούκη - Καλόγρηα "δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας ή διαφορετικής ερμηνείας".

Σχετικά με τις αμυχές στα πρόσωπα των δύο παιδιών "στις πρώτες ιατροδικαστικές δεν αναφέρεται ότι ήταν μεταθανάτιες, άρα θεωρείται βέβαιο ότι ήταν προθανάτιες, αλλιώς ο ιατροδικαστής οφείλει να κάνει αυτή τη διευκρίνιση"

"Στην Ίριδα είναι αρκετά προγενέστερα τα σημάδια από την ώρα που έφτασε το ΕΚΑΒ" είπε ο κ. Λέων

Ο ψυχίατρος κ. Σούρας τόνισε "διάβασα τα πορίσματα και ανατρίχιασα, της έστειλα επιστολή και της ζητώ να ομολογήσει για να τελειώσει όλο αυτό" και συνέχισε " κανείς ψυχίατρο δεν θα υπογ΄ραψει ψυχική νόσο".

Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Γώγος είπε "και να ομολογήσει σε αυτό το στάδιο μετά από τόσους μήνες δεν έχει κανένα νόημα".

"Έχει προκύψει ότι μέσα από όλα αυτά η ιατροδικαστική κοινότητα βρήκε κοινή συνισταμένη τον ασφυκτικό θάνατο των παιδιών, γιατί αν συνεχίσουμε έτσι θα δίνουμε λαβες στην υπεράσπιση της Πισπιρίγκου" είπε ο Γιώργος Αναστασόπουλος και μάλιστα είπε " μετά τον θάνατο της Ίριιδας καταλάβαμε ότι κάτι δεν πάει καλά, μέχρι που βγήκε το πόρισμα τότε για φλεβόκομβο".

