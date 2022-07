Πολιτική

Τσιάρας στον ΑΝΤ1: Έρχεται αναμόρφωση στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης στον ΑΝΤ1 για την υπόθεση Πισπιρίγκου, τους ιατροδικαστές και τις γυναικοκτονίες.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Τσιάρας, παραδεχόμενος ότι, «προφανώς και υπήρξαν αστοχίες και λάθη» στην υπόθεση της Πάτρας και για το λόγο αυτόν, «από την πρώτή στιγμή έστειλα επιστολή στον Καρακούκη, για να ερευνήσει για τα όποια στοιχεία μπορεί να προκύψουν».

Σχετικά με τυχόν ποινές προς τους ιατροδικαστές που εξέτασαν τις σορούς των τριών κοριτσιών της Πάτρας, άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, τονίζοντας πως «το ζήτημα είναι τι θα αποδειχθεί μέσω της διαδικασίας. Η νέα επιστολή έχει ετοιμαστεί και θα αποσταλεί τη Δευτέρα».

Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι, «η αναμόρφωση της ιατροδικαστικής είναι μέσα στις προθέσεις μου, έχουμε ετοιμάσει το νομοσχέδιο για τη διαμόρφωση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας» και αναφέρθηκε σε ελάχιστο αριθμό ιατροδικαστών ανά υπηρεσία και ενίσχυση του κλάδου από ιατροδικαστές.

Κληθείς να σχολιάσει την υπόθεση Novartis, αρκέστηκε να πει πως «αυτήν τη στιγμή, ακόμα ένας υπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο. Δεν σχολιάζω ποτέ δικαστικές αποφάσεις. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι πηγαινοέρχομαι στο Ανώτατο Δικαστήριο ή τον Άρειο Πάγο».

«Αν θα σας έλεγα ότι δεν μας προβληματίζει, θα ήταν ψέματα», είπε για το ζήτημα της γυναικοκτονίας, σημειώνοντας πως «αυστηροποιήσαμε τις ποινές και μάλιστα για την ανθρωποκτονία, βάλαμε τη μεγαλύτερη των ποινών», κάνοντας σαφές πως, «γίνεται ευρεία συζήτηση και το ερώτημα είναι το εξής: όταν για την ανθρωποκτονία έχει προβλεφθεί η μεγαλύτερη των ποινών, ποια θα είναι για τη γυναικτονία;».

Τέλος, απαντώντας στο αν θα υπάρξει κάποια πρωτοβουλία ενίσχυσης των γονέων που μεγαλώνουν τα παιδιά γυναικών -θυμάτων γυναικοκτονιών, είπε πως το υπουργείο Δικαιοσύνης «διαθέτει φορείς όπου μπορούν να απευθυνθούν τα παιδιά που είναι κάτω από τέτοιες συνθήκες, όπου χρειάζονται και υπηρεσίες πρόνοιας».





