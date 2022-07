Ζελένσκι: Το ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια της Οδησσού ήταν στοχευμένο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε κατά τη διάρκεια του χθεσινοβραδινού διαγγέλματός του ότι το ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε πολυκατοικία στην περιφέρεια της Οδησσού, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 21 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες ακόμη, δεν ήταν ατύχημα, αλλά στοχευμένη επίθεση.

Μίλησε για τρομοκρατική ενέργεια, και πρόσθεσε ότι ο πύραυλος που χρησιμοποιήθηκε είναι σχεδιασμένος για να πλήττει αεροπλανοφόρα και άλλα πολεμικά πλοία. Η Ρωσία, είπε ο κ. Ζελένσκι, έχει εκτοξεύσει πάνω από 3.000 πυραύλους στην Ουκρανία αφότου άρχισε ο πόλεμος την 24η Φεβρουαρίου, χωρίς να λογαριάζονται οι οβίδες του πυροβολικού ή άλλα όπλα.

Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί πως 21 άνθρωποι που ζούσαν στο κτίριο έχουν σκοτωθεί και άλλοι 40 τραυματίστηκαν, είπε ο κ. Ζελένσκι και πρόσθεσε «δυστυχώς, ο απολογισμός των νεκρών αυξάνεται».

«Ήταν μια απλή πολυκατοικία με περίπου 160 ανθρώπους, απλούς ανθρώπους, άμαχους, που ζούσαν μέσα», ανέφερε στο διάγγελμα. Στο κτίριο δεν ήταν αποθηκευμένα όπλα ή στρατιωτικός εξοπλισμός, «όπως μας λένε πάντα οι ρώσοι προπαγανδιστές και αξιωματούχοι για τέτοιες επιθέσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Terrorist state Russia continues its war against civilians with overnight missile strikes on Odesa region killing dozens, including children. I urge partners to provide Ukraine with modern missile defense systems as soon as possible. Help us save lives and put an end to this war. pic.twitter.com/SQP6UUkNlf