Οικονομία

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: Έκλεισε το θέμα των αναδρομικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Εργασίας για την υπόθεση Novartis, τα ελληνοτουρκικά, τις συντάξεις και την κάρτα εργασίας.

Για «ένα ακόμα επεισόδιο της ψευτολογίας του ΣΥΡΙΖΑ» έκανε λόγο ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» για την υπόθεση Novartis, σημειώνοντας πως «ένας πρώην υπουργός παραπέμπεται σε βαθμό κακουργήματος και δίπλα του η εισαγγελέας που χειριζόταν τις υποθέσεις. Αυτός που θα πρέπει να απολογηθεί είναι ο κ.Τσίπρας».

«Δεν καταλαβαίνω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζει που παραπέμπεται ο πρώην υπουργός του», συμπλήρωσε σχετικά.

Σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά είπε πως «είναι ολοφάνερο ότι ο Ερντογάν έχει ενοχληθεί από την ελληνική παρουσία, έχουμε ενισχύσει τις συμμαχίες μας, τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, ισχυροποιήσαμε την άμυνά μας, για πρώτη φορά μίλησε Έλληνας Πρωθυπουργός στο Κογκρέσο, ευθέως ο Ερντογάν κάλεσε να μην ψηφιστεί ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Να μην κάνουμε συμμαχίες και να μην παίρνουμε Rafale επειδή ενοχλείται ο Ερντογάν;

Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ δεν είπε τίποτα, εμείς επιμένουμε σε μια σταθεροί γραμμή, που δεν ταιριάζει σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Λέμε στην άλλη πλευρά του Αιγαίου ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.

Η Ελλάδα έχει Ένοπλες Δυνάμεις, έχουν ενισχυθεί. Κι εκείνοι κι εμείς, πριν φτάσουμε σε εκείνο το στάδιο, καλό είναι να συμπεριφερθούμε όπως οι πολιτισμένες χώρες».

Όσο αφορά στα αναδρομικά των συνταξιούχων, ο Υπουργός Εργασίας είπε πως, «η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι, προτίθεται να δώσει τα αναδρομικά για τις κύριες συντάξεις, όχι μόνο σε αυτούς που προσέφυγαν, αλλά σε όλους ακόμα κι αυτούς που δεν είχαν προσφύγει. Παράλληλα, λόγω των δημοσιονομικών, δεν ήταν εφικτή η καταβολή των δώρων. Η κυβέρνηση επιμένει στη θέση της, που είχε εκφραστεί το 2020».

Και ξεκαθάρισε πως, «το θέμα έχει κλείσει. Εμείς που κατηγορούμαστε, ήρθαμε με το νόμο Βρούτση και δώσαμε αυξήσεις, δώσαμε αυξήσεις στις συντάξεις ορφανών τέκνων, που ροκανίσαμε την προσωπική διαφορά, που μειώσαμε τον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή, είμαστε εμείς που από 1/1/23 ξεπαγώνουμε τις συντάξεις και θα δοθούν αυξήσεις σε όλες συντάξεις και που έχουμε πρόθεση να καταργήσουμε την εισφορά αλληλεγγύης».

«Μέχρι τέλος του καλοκαιριού θα έχουν λήξει οι ληξιπρόθεσμες συντάξεις. Σε πέντε μήνες θα κλείσει το θέμα παράλληλων συντάξεων», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

Για την επιστροφή των τριετιών είπε πως, «η πρόβλεψη είναι για όταν η ανεργία πάει στο 10%, είναι στο 12%, παραλάβαμε 17%».

Αναφορικά με τη κάρτα εργασίας, η οποία από χθες τέθηκε σε εφαρμογή σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ, έκανε λόγο για «επανάσταση για το ωράριο των εργαζομένων».

Ερωτηθείς, τέλος, πότε θα γίνουν εκλογές, παρέπεμψε στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιβύη: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο κοινοβούλιο (βίντεο)

Ζελένσκι: Το ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια της Οδησσού ήταν στοχευμένο

Έγκλημα στη Ραφήνα: Προφυλακιστέοι για τη δολοφονία του 42χρονου