Έξοδος εκδρομέων: Γεμάτα τα πλοία με αδειούχους

Στα ύψη οι πληρότητα στα πλοία των λιμανιών της Αττικής. Οι κορυφαίοι προορισμοί.

Με πληρότητα των πλοίων που σε πολλές περιπτώσεις κυμαίνεται από 70% έως 90% ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφήνας και του Λαυρίου

Οι προορισμοί που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση από την Παρασκευή 1 Ιουλίου είναι οι Κυκλάδες και η Κρήτη όπου η πληρότητα φθάνει στο 70% ενώ για κάποιους προορισμούς όπως η Πάρος Νάξος Σαντορίνη η πληρότητα αγγίζει στο 90%.

Το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή έχει λάβει όλα τα απαραίτητα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων στα τρία λιμάνια της Αττικής ενώ καλό είναι οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να είναι μία ώρα νωρίτερα στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου.

Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 22 δρομολόγια για τα νησιά του Αιγαίου και 22 δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό. Από τη Ραφήνα αναμένεται να πραγματοποιηθούν 9 δρομολόγια για Κυκλάδες και 5 για Μαρμάρι ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια.

Εχθές Παρασκευή 1η Ιουλίου, από το Λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 22 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν 21.547 επιβάτες 3.530 ΙΧ 732 φορτηγά και 587 δίκυκλα. Από το λιμάνι της Ραφήνας έγιναν 17 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν 8.505 επιβάτες 1769 ΙΧ οχήματα 93 φορτηγά και 207 δίκυκλα.

Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 11 απόπλοι ενώ αναχώρησαν 3.986 επιβάτες 1043 ΙΧ 39 φορτηγά και 80 δίκυκλα.

Σύμφωνα με το σύστημα κρατήσεων των εταιρειών και τα στοιχεία που ήταν γνωστά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ έως το μεσημέρι της Πέμπτης, από χθες Παρασκευή έως αύριο Κυριακή τουλάχιστον 44.350 επιβάτες θα αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά για κάποιο νησί του Αργοσαρωνικού ή του Αιγαίου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ταξιδιωτικών γραφείων, επειδή πολλοί από τους ταξιδιώτες κλείνουν τα εισιτήρια τους λίγο πριν την αναχώρηση του πλοίου, το σύνολο των επιβατών του τριημέρου θα αγγίξει τους 45.000.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας, τον Ιούνιο του 2022 είχαν αναχωρήσει συνολικά από το λιμάνι του Πειραιά 322.877 επιβάτες ενώ το σύνολο των επιβατών που διακινήθηκε (αναχώρηση-άφιξη) άγγιξε συνολικά τους 575.373 επιβάτες.

Τον ίδια μήνα το 2021 είχαν αναχωρήσει από το λιμάνι του Πειραιά 227.970 επιβάτες ενώ το σύνολο των επιβατών που είχε διακινηθεί την ίδια περίοδο (αφίξεις αναχωρήσεις ήταν 402.625 επιβάτες.

Το Ιούνιο του 2019 έτος που δεν υπήρχαν τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία οι επιβάτες που είχαν αναχωρήσει για κάποιο νησί του Αιγαίου από το λιμάνι του Πειραιά ήταν στους 370.143 επιβάτες ενώ το σύνολο των επιβατών (αφίξεις αναχωρήσεις) έφθανε στις 675.576.

