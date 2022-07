Life

Θέμης Αδαμαντίδης: Τι κατέθεσε στην αστυνομία η σύντροφος του τραγουδιστή

Με μήνυση απάντησε και ο τραγουδιστής

Συνελήφθη την Παρασκευή ο τραγουδιστής Θέμης Αδαμαντίδης λόγω κατηγοριών για βία στη συντρόφό του.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η γυναίκα το σκηνικό που την οδήγησε να προσφύγει στην ΕΛ.ΑΣ έχει ως εξής:

«Είμαι σύντροφος του Αδαμαντίδη Θεμιστοκλή και μένουμε μαζί στη Γλυφάδα εδώ και περίπου ένα χρόνο. Στις 1:30 ώρα τις 30 Ιουνίου 2022 βρισκόμασταν και οι δύο στο play ΟΠΑΠ στην Άνω Γλυφάδα στην οδό Γούναρη. Εγώ βρισκόμουν εξωτερικά του καταστήματος μέσα στο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας, του ανωτέρω, το οποίο ήταν σταθμευμένο ακριβώς έξω από το κατάστημα. Ο ανωτέρω βρισκόταν μέσα στο κατάστημα και έπαιζε τυχερά παιχνίδια. Εγώ για περίπου 2 ώρες ήμουν στο αυτοκίνητο μόνη μου και τον περίμενα.

Κάποια στιγμή γύρω στις 1:30, βγήκα από το αυτοκίνητο, βρισκόμουν ακριβώς απέξω, μίλησα στο κινητό μου τηλέφωνο στην εφαρμογή messenger. Εκείνος μόλις με είδε να μιλάω στο τηλέφωνο, βγήκε έξω αγριεμένος και μου άσκησε σωματική και λεκτική βία. Συγκεκριμένα με τράβηξε από τα μαλλιά, με χαστούκισε στο πρόσωπο και με κλώτσησε, δυνατά στο γοφό μου. Ταυτόχρονα με απείλησε με τη φράση «καρ…., πουτ..., ξεκ..., γαμ…., με ξεφτιλίζεις, θα σε σκοτώσω». Με κατηγορούσε επίσης ότι φλερτάρω με τον ταξιτζή απέναντι, κάτι το οποίο είναι απόλυτα ψευδές.

Ανέκαθεν είχε παθολογική ζήλεια προς το πρόσωπό μου και μου φέρεται άσχημα συνέχεια. Έχει ασκήσει πολλές φορές στο παρελθόν σωματική βία σε βάρος μου. Με σπρώχνει συνέχεια με βία, με χτυπάει με τα χέρια του με μπουνιές στα μπράτσα μου, με χαστουκίζει και μου πετάει αντικείμενα με συχνότητα περίπου κάθε δεύτερη μέρα.

Μία φορά μου πέταξε αναπτήρα μέσα στο στόμα μου όταν ήμασταν στο καμαρίνι του στην Πάτρα ενώπιον των συνεργατών του. Σχεδόν καθημερινά με εξυβρίζει, με τις φράσεις «καρ...., πουτ...» και όταν είμαστε μόνοι μας αλλά και δημοσίως μέσα στο μαγαζί που τραγουδάει. Αρκετές φορές στο παρελθόν με έχει κλωτσήσει σε δημόσιο χώρο.

Επίσης τακτικά μου βάζει κρυφά μαγνητοφωνάκια μέσα στο αυτοκίνητο, στην τσάντα μου και στο σπίτι μου για να μαθαίνει με ποιον μιλάω, πράγμα που εγώ δεν γνώριζα. Αρκετές φορές ανακάλυψα τα μαγνητοφωνάκια και όταν του τα έδειχνα, το παραδεχόταν ότι με παρακολουθούσε. Μάλιστα αρκετές φορές, άκουγε της μαγνητοφωνημένες συνομιλίες τα ξημερώματα όταν εγώ κοιμόμουν.

Στο παρελθόν έχει ασκήσει σωματική βία και σε άλλες συντρόφους του. Για παράδειγμα έχει ασκήσει αρκετές φορές σωματική βία στην πρώην σύντροφό του, η οποία έχει καταθέσει μήνυση εναντίον του στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας.

Δεν γνωρίζω άλλα στοιχεία παρά μόνο ότι έχουν μαζί δύο ανήλικα τέκνα, ότι ζουν πλέον στη Βουλγαρία και ότι το κινητό της τηλέφωνο είναι το (σ.σ αναφέρεται στον τηλεφωνικό αριθμό). Θέλω να σημειωθεί ότι ο ανωτέρω είναι εθισμένος στο τζόγο, στο αλκοόλ και στην χρήση ναρκωτικών ουσιών και κάνει καταχρήσεις κάθε μέρα.

Ερώτηση: Επιθυμείτε να εξεταστείτε από ιατροδικαστή;

Απόκριση: Ναι, επιθυμώ.

Ερώτηση: Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο σχετικά;

Απόκριση: Επιθυμώ την ποινική δίωξη του ανωτέρω για τις πράξεις που τέλεσε, σε βάρος μου. Οι τρεις κοπέλες που είναι εργαζόμενες στον ΟΠΑΠ play ήταν πολλές φορές αυτόπτες μάρτυρες σε περιστατικά σωματικής βίας σε βάρος μου και γι’ αυτό της πρότεινα ως μάρτυρες. Επίσης προτείνω ως μάρτυρα και την μητέρα μου και επιθυμώ να ληφθεί ως πειστήριο το στο σώμα της δικογραφίας οπτικό ακουστικό υλικό το οποίο δύναται να αντληθεί από τον ΟΠΑΠ play επί της οδό Γούναρη στην περιοχή της Γλυφάδας καθότι αντιλήφθηκα ότι υπάρχουν στο σημείο κάμερες».

Από την πλευρά του ο τραγουδιστής, απάντησε με μήνυση εναντίον της συντρόφου του μέσω του συνηγόρου του κ. Αλέξη Κούγια και παρουσιάζει ως μάρτυρα έναν αστυνομικό, ο οποίος μάλιστα, σε ανάρτηση του στα social media ανέφερε το εξής: “Λοιπόν επειδή διαβάζω μαλ…., θα σας τα πω απο εδώ για να έχετε ίδια άποψη. Παρόντες ήταν και δύο παιδιά από το χωριό μου στο χώρο του μαγαζιού μου. Πιασανε, λέει, τον Αδαμαντίδη για ξυλοδαρμό χθες το βράδυ στις 1:15. Από τις 12:00 μέχρι τις 03:00 το πρωί ο Θέμης ήταν μαζί μου στο μαγαζί. Τελεία και παύλα. Υπάρχει οπτικό υλικό. Αυτά προς το παρόν”.

πηγή: protothema.gr

