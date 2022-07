Οικονομία

Αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές των εισιτηρίων

Σε νέες αυξήσεις προχώρησαν χθες οι ακτοπλοϊκές εταιρείες. Οι νέες τιμές των εισιτηρίων.

Σε αυξήσεις των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από 4% έως 8% μεσοσταθμικά για ορισμένα μόνο ακτοπλοϊκά δρομολόγια και κυρίως από το λιμάνι του Πειραιά, προχώρησαν από χθες Παρασκευή 1η Ιουλίου οι ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Από το λιμάνι της Ραφήνας οι τιμές των ατομικών εισιτηρίων με συμβατικά πλοία για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο παραμένουν οι ίδιες, όπως και για πολλά δρομολόγια από το Λαύριο.

Πολλές ακτοπλοϊκές εταιρείες κρατούν στάση αναμονής ενώ στελέχη των εταιρειών αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι όλα θα εξαρτηθούν από τις τιμές των καυσίμων το επόμενο διάστημα, προκειμένου να λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις.

Καλό είναι, πάντως, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν πριν από την έκδοση του ακτοπλοϊκού τους εισιτηρίου να πραγματοποιούν έρευνα αγοράς μέσω των ταξιδιωτικών πρακτορείων.

Σημειώνεται ότι η αύξηση αυτή είναι η τρίτη που γίνεται μέσα στο 2022.

Η πρώτη είχε γίνει τον Απρίλιο του 2022 και η αύξηση στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων διαμορφωνόταν μεσοσταθμικά από 10% έως 12%, ενώ η δεύτερη στις 15 Ιουνίου και κυμαίνονταν από 5% έως 10%.

Από πέρυσι έως φέτος τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν αυξηθεί περίπου από 25% έως 34%

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη γραμμή Πειραιάς - Νάξος το ατομικό εισιτήριο με συμβατικό πλοίο από τα 48 ευρώ διαμορφώνεται στα 51,50 ευρώ, αυξημένο κατά 7,29%, στη γραμμή Πειραιάς - Πάρος από τα 46,50 ευρώ στα 50 ευρώ αύξηση κατά 7,53%, στη γραμμή Πειραιάς - Πάτμος από τα 52,50 στα 55 ευρώ, αύξηση 4,76%, στη γραμμή Πειραιάς - Ρόδος από τα 86,50 στα 91 ευρώ με αύξηση 5,20% και Πειραιάς - Ίος από τα 50 ευρώ στα 54 με αύξηση 8%.

Επίσης στη γραμμή από Πειραιά για Μύκονο από τα 48,50 ευρώ στα 52,50 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,25%, στη γραμμή Πειραιάς - Ικαρία από 54,50 ευρώ στα 58,50 ευρώ, δηλαδή αύξηση 7,34%. Επίσης στη γραμμή Πειραιάς - Σύρος από τα 42,50 στα 45,50 ευρώ αύξηση 7,06%.

Από το λιμάνι της Ραφήνας η τιμή του ατομικού εισιτηρίου με το συμβατικό πλοίο παραμένει αμετάβλητη στα 25 ευρώ, επίσης το ίδιο από τη Ραφήνα για Τήνο η τιμή και εδώ παραμένει στα ίδια επίπεδα και συγκεκριμένα στα 35 ευρώ όπως και η τιμή από Ραφήνα για Μύκονο με το συμβατικό πλοίο στα 38 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η αύξηση στην τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων έχει εκτοξεύσει το λειτουργικό κόστος ενός πλοίου της ακτοπλοΐας στο 70% των λειτουργικών δαπανών του από το 40% πριν από έναν χρόνο. Ο τόνος πετρελαίου του καυσίμου VLSFO, που είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και χρησιμοποιείται σε πλοία που δεν έχουν τοποθετήσει μηχανές καθαρισμού, συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Πριν από 11 ημέρες η τιμή του στη διεθνή αγορά ήταν στα 1.264 δολ. ανά τόνο, ενώ χθες 1η Ιουλίου άγγιζε τα 1.289,25 δολ. ο τόνος, σημειώνοντας αύξηση 1,98%.

«Το πρόβλημα της ακρίβειας είναι συνολικό πρόβλημα, δεν είναι τόσο της ακτοπλοΐας ή μόνο της ακτοπλοΐας. Γνωρίζουμε πολύ καλά και μετά την παγκόσμια ενεργειακή κρίση πόσο πολύ υποφέρει κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Η κυβέρνηση προσπαθεί το τελευταίο διάστημα με στοχευμένες παρεμβάσεις και με μέτρα πάνω από 6 δισ. ευρώ σε τομείς της ενέργειας των καυσίμων να αντιμετωπίσει το θέμα. Σε κάθε όμως περίπτωση κάθε ευρώ που μπορούμε να το διαθέσουμε για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας θα το κάνουμε» τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό.

Πρόσθεσε επίσης ότι η ακτοπλοΐα τα τελευταία τρία χρόνια έχει υποφέρει πραγματικά, ενώ αναφέρθηκε στη σημαντική αύξηση των κονδυλίων για τις άγονες γραμμές από 90 εκατ. ευρώ το 2019 σε 130 εκατ. ευρώ το 2021, 2022 και 2023, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα για τη δρομολόγηση περισσότερων πλοίων και νέων γραμμών. Σχετικά με το αν θα υπάρξει και άλλη αύξηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μέσα στο καλοκαίρι τόνισε όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία της ενεργειακής κρίσης επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

